¿Por qué ha sido tan duro el Tour 2018 para los colombianos?

De seis colombianos que empezaron el Tour de Francia 2018 solo quedan 4, tras los abandonos de Rigoberto Urán y Fernando Gaviria que se confirmaron este jueves.



Nairo Quintana, Darwin Atapuma, Egan Bernal y Daniel Martínez son quienes continúan en competencia, pero sus opciones de llegar si quiera al podio están muy comprometidas.

Nairo es noveno en la general, a 4 min 13 s del líder, Geraint Thomas. Bernal es 19, a 21 min 12 s. Martínez es 46, a 1 h 9 min 48 s. Y Atapuma es 62, 1 h 22 min 10 s.



Desde el inicio de la competencia, las cosas no han sido fáciles para los ciclistas nacionales, quienes solo han figurado con los 2 triunfos de Gaviria, en las etapas 1 y 4.

Fernando Gaviria ganó las etapas 1 y 4, pero abandonó la competencia. Foto: AFP

“Gaviria sacó un poco la cara ganando dos jornadas, pero es difícil encontrar una razón al nivel de los colombianos en la carrera”, aseguró Raúl Mesa, ex ciclista y ahora entrenador.



Mesa manifestó que una explicación de la situación podría ser el equipo Sky, de Geraint Thomas y de Chris Froome, “que ha dominado la carrera como ha querido”.



“De Nairo esperábamos mucho más. No corrió carreras importantes para prepararse para el Tour, pero no ha podido. No sé si el calor lo afectado. Su compañero Alejandro Valverde tampoco ha respondido”, agregó.

Nairo es noveno en la general, a 4 min 13 s del líder, Geraint Thomas. Foto: Reuters

Sobre la retirada de Urán, el experto consideró que era lo mejor, para que prepare la Vuelta a España. “No iba a quedar bien en la general y la parte anímica de ‘Rigo’ no es la mejor”, dijo.



Para Lisandro Rengifo, experto de EL TIEMPO en ciclismo, los inconvenientes para Nairo y compañía “han sido parte de las circunstancias de la carrera, no culpabilidad del deportista”.

Rigoberto Urán sufrió fuertes golpes durante la etapa 9 y tuvo que retirarse. Foto: EFE

“Todo pasa por los objetivos de cada uno. Gaviria pudo ganar más etapas, pero su equipo cometió errores. En el caso de Nairo, su rendimiento no ha sido bueno y cuando llegó la montaña no pudo. Y lo de Urán es triste, porque una caída le quitó la opción de seguir luchando”, aseveró.



Rengifo también resaltó que la curva de rendimiento podría subir en la tercera semana, “aunque ya será tarde”.



ELTIEMPO.COM