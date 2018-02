Programación deportiva en TV para este martes 6 de febrero

Señal Colombia

9:50 a. m.: Ciclismo - Carrera Colombia Oro y Paz: Etapa 1



ESPN

3 p. m.: Fútbol – Copa FA: Swansea vs. Notts County



Fox Sports

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Melgar vs. Santiago Wanderes

Fox Sports 2

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Banfield



Fox Sports 3

5 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Guaraní vs. Carabobo



Directv Sports

Canal 610/ 1610 HD

12:30 p. m.: Fútbol – Copa de Alemania: Paderborn vs. Bayern Múnich

2:45 p. m.: Fútbol – Copa de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Werden Bremen



Canal 612/ 1612 HD

12:30 p. m.: Fútbol – Copa de Francia: Bourg-Peronnas vs. Marsella

3 p. m.: Fútbol – Copa de Francia: Sochaux vs. PSG

7 p. m.: Baloncesto – NBA: Cleveland vs. Orlando



DEPORTES