La meta de Nairo, perder el menor tiempo posible

La contrarreloj de este martes en el Giro de Italia, de 39,2 kilómetros, será el primer gran duelo entre los primeros de una clasificación general que tiene al colombiano Nairo Quintana como líder. La lucha será tenaz y, en ella, el gran favorito es el holandés Tom Dumoulin, quien de 13 victorias en su carrera, 11 de ellas han sido en el esfuerzo individual al reloj.

El trazado es duro. Los primeros 12 km serán en terreno llano, luego habrá un repecho de 10 km, para encontrarse con un ligero descenso hasta el kilómetro 33. De ahí en adelante, la carretera se empina hasta el final; serán seis kilómetros finales con tendencia al ascenso.

Debería ceder algo de tiempo. Hablamos de un Dumoulin especialista o del mismo Pinot, que es muy fuerte contra el crono. Seguramente van a hacer mejor etapa que yo FACEBOOK

“Debería ceder algo de tiempo. Hablamos de un Dumoulin especialista o del mismo Pinot, que es muy fuerte contra el crono. Seguramente van a hacer mejor etapa que yo. Espero no perder demasiado tiempo respecto a ellos y esperar a que llegue mi terreno. Me gustaría conservar la camiseta, pero sabemos que es difícil”, dijo ayer Nairo.



Dumoulin, de 26 años, llega con la ilusión de desbancar a un Quintana cuyo objetivo será perder el menor tiempo con Dumoulin, quien no tiene pierde en esa pelea en la general y es tercero a 30 segundos del boyacense. Será la primera contrarreloj del líder del equipo Sunweb este año, pues fue 13 a 23 segundos del ganador de la jornada de 10 kilómetros de la Tirreno-Adriático, Rohan Dennis. Esa vez, el holandés le ganó a Nairo por 41 segundos. En los duelos con el colombiano, Dumoulin ha ganado 10 de los 13 enfrentamientos, una clara ventaja. En los últimos años ha progresado mucho en el ascenso y se verá si eso le ha hecho mella para bajar su rendimiento al reloj. Obtuvo plata en la contrarreloj de los Olímpicos (54,6 km.).



El francés Thibaut Pinot será otro rival del líder Quintana. En el último año, el líder del equipo FDJ ha mejorado en estos ejercicios. Es segundo en la general a 28 s de Nairo y en la Tirreno-Adriático se enfrentaron, con un saldo a favor del galo, quien le ganó por 14 segundos. El año pasado, en la Vuelta a Romandía, se enfrentaron en dos ocasiones: en 3,9 km, Pinot venció a Quintana por 4 segundos. Y en la prueba de 15 km, que ganó el francés, lo derrotó por solo 9 s. En la Vuelta al país Vasco, Quintana lo superó por un minuto 4 segundos. Este martes, la ventaja puede ser para el francés.

Con Bauke Mollema, Nairo tiene la ventaja. En la Tirreno-Adriático de esta temporada, la diferencia a favor de Nairo fue de un solo segundo. El año pasado, en los 16,5 km del País Vasco, el boyacense le ganó por 2 minutos 38 segundos. Y en los 3,9 km contrarreloj de la Vuelta a Romandía, Nairo lo venció por 8 s. En la segunda jornada al reloj en esa carrera, otra vez Quintana lo derrotó por 9 s. Pero en el Tour de Francia del 2016, Mollema le sacó a Nairo 1 min 14 s en 37 km, y en la contrarreloj de 17 km, el colombiano lo venció por 17 s. Duelo muy parejo.



Con Vincenzo Nibali también será de toma y dame. Nairo Quintana lo venció por 14 segundos en la etapa al reloj de 10 km de la Tirreno-Adriático pasada. En el 2016 se enfrentaron dos veces. La primera, en la etapa de 37,7 km del Tour de Francia, en la que el colombiano lo superó por 21 s. Y en la contrarreloj de 17 km, Nairo le ganó por 13 s. En el Tour de Francia del 2015, el italiano le ganó al boyacense por 18 s, en 13,8 km. “Está claro que Dumoulin es el favorito para la crono. Es larga, con tramos exigentes, y se adapta a corredores de potencia como él”, dijo Nibali.



Nairo Quintana es un ciclista que se defiende en la contrarreloj –los resultados así lo dicen–, pues su biotipo no le sirve para ser un especialista y lo obliga a esforzarse al máximo, pero es claro que hay ciclistas que sí van mejor que él y que le llevan una ventaja.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel