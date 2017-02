Las cinco conclusiones del primer triunfo de Nairo del 2017

1. Es un triunfo que da confianza, que afirma que es un ciclista que va por la victoria siempre que se para en la línea de salida. Esta vez no fue la excepción y el título le llega bien. (Lea también: Nairo Quintana ajustó la primera victoria en el 2017)

2. Es válido para sumar triunfos lo que le pasó a Quintana en España, pero hay que ver todo con pinzas, con lupa, esta vez el colombiano no le ganó a ninguno de los rivales fuertes que se encontrará en el Giro o en el Tour, pues no estaban ni Chris Froome ni Vincenzo Nibali, ni Fabio Aru, menos Alberto Contador y su compatriota Esteban Chaves. No fue una carrera que le sirviera para medir fuerzas con ellos.



3. Importante el título, porque ya llega a 32 triunfos desde 2010 en Europa, de esos, 15 en las clasificaciones generales, de ellos, seis en el World Tour, lo que lo ratifica como uno de los mejores ciclistas del mundo.



4. La Vuelta a la Comunidad Valenciana no es una carrera grande, cuenta con equipos del World Tour que son invitados, que quieren ir a competir, pero no es una prueba de gran calibre y es propicia para lo que la usó Nairo, para saber cómo están sus fuerzas con miras a lo que viene. Si por ahí se da la oportunidad de ganar, pues había que aprovecharla.



5. Ganar la general de la Comunidad Valenciana le dice a Nairo Quintana que, como en los años anteriores, su comienzo de año es bueno, con visitas a los podios. Le viene bien el haber ganado porque ninguno de sus grandes rivales ha ganado una general en lo que han competido y ahora viene su actuación en el Tour de Abu Dhabi (23 al 26 de febrero), la tercera carrera del World Tour del 2017, la primera para el boyacense, en la que tiene mucha opción de pelear el título.



