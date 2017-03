Primer título de Sergio Henao en la élite del ciclismo mundial

12 de marzo 2017 , 10:58 a.m.

A sus 29 años, el ciclista colombiano Sergio Luis Henao, por fin, puede celebrar una victoria en una carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, tras el título de la París-Niza, este domingo.

Henao había tenido la opción de luchar por las clasificaciones generales, pero hasta el momento no había podido celebrar, el palo le había impedido que el balón entrada, pero la historia, este domingo, ha cambiado.



El triunfo en la París-Niza es el premio a un hombre que ha esperado su oportunidad con paciencia, que ha sorteado su mala suerte y que ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene condiciones para responder a la categoría de ser señalado como un líder de equipo.



El primer podio de Henao en esta categoría fue en el 2012, cuando terminó en la tercera casilla de la Vuelta a Polonia, que ganó Moreno Moser. Luego, un año después, fue segundo en la Flecha Valona, escoltando a Daniel Moreno y entrando por delante de su compatriota, Carlos Betancur, en una fecha inolvidable. Ese mismo 2013, Sergio

Luis Henao, fue tercero en la Vuelta al País Vasco, detrás de Nairo Quintana y Richie Porte. En esa edición de la competencia española, Henao ganó la jornada con final en Trapagaran/La Lejana, de 164 km.



El 2015 fue un año bueno para él, otra vez fue el podio en el País Vasco, en esa ocasión fue superado por Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. Al año siguiente, también llegó con la camiseta de líder a la etapa final, una contrarreloj, pero fue superado por Alberto Contador.



Ese año en la Vuelta a Polonia ganó la etapa que terminó en Bukowina Tatrza, de 179 kilómetros.



El año pasado, Henao terminó en la tercera casilla de la general del Tour Down Under en Australia, que ganó Simon Gerrans, y fue el campeón de la montaña.



Hablando de las tres grandes, el pedalista del Sky ha corrido tres veces la Vuelta a España: fue 14 en el 2012, 28 en el 2013 y 22 en el 2015. En el Giro de Italia ha estado en dos ocasiones: noveno en el 2012 y 16 un año después. El Tour de Francia solamente lo ha tenido en el lote el año pasado, cuando fue determinante para la tercera victoria de Chris Froome, su líder, y terminó en el puesto 12.



