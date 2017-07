Urán va por la crono de su vida; Froome, a asegurar el título

Después de tres semanas de pedaleo, de las jornadas montañosas, de lidiar con el calor, la lluvia y las caídas, el Tour de Francia tendrá este sábado una cita importante: la contrarreloj de 22,5 kilómetros, en la que estarán en juego no solo la definición del campeón y el resto del podio, sino las opciones del colombiano Rigoberto Urán de convertirse en el primer ciclista nacional en conseguir una tarea que ha sido difícil: ganar esta prueba, la más importante del mundo.

Nunca antes un colombiano había estado tan cerca de ganarla, ni Nairo Quintana, quien dos veces ha terminado de segundo y el año pasado ocupó la tercera casilla.

Urán tiene claro que debe emplearse a fondo, que este día es el más importante de su extensa carrera deportiva y que debe sacar a relucir esas condiciones de hombre fuerte al reloj, las que perdió una vez salió del equipo Etixx-Quick Step e ingresó al Cannondale.

No son números buenos

El ciclista nacional, de 30 años, desde que llegó a esta escuadra se ‘olvidó’ de hacer buenas cronos y, de 14 de estas etapas, nunca ha ganado, tampoco ha terminado entre los tres mejores y mucho menos en el top 10, una estadística que no lo favorece.



Rigoberto Urán sabe que tiene la oportunidad de ganar el Tour y, segundo, que no la va a desperdiciar, pero en su contra no solo están los antecedentes de las últimas dos temporadas, sino que el liderato lo ocupa un hombre cuya fortaleza, precisamente, son las jornadas contrarreloj: Chris Froome.



Urán entiende que la tiene que echar toda; que si tiene restos de fuerzas en sus piernas las debe utilizar todas en esta crono, en un recorrido llano, con una pendiente de 1,2 kilómetros de extensión y rampas del 9,5 por ciento de inclinación.

“Será la contrarreloj más importante de mi vida. Lo es porque estoy cerca del amarillo. Va a ser difícil porque Froome es muy fuerte al reloj”, señaló Urán.

Al colombiano lo separan 29 segundos del británico, máximo favorito para seguir en el primer lugar de la general. El líder del equipo Sky es uno de los mejores pedalistas en este tipo de esfuerzos y, además, tiene segundos por delante sobre sus rivales.

“Hay un repecho duro, pero encontrarme en la disputa de la carrera es emocionante, más cuando en el primer día, en la contrarreloj de 14 km, nunca pensé terminar el Tour como lo estoy haciendo”, precisó el colombiano.



Y agregó: “He hecho buenas contrarrelojes, pero acá la historia no importa, lo que vale son las fuerzas que se tengan”.



En el Sky señalan al colombiano como el máximo rival. Froome y el DT, Nicolas Portal, han identificado al ciclista líder del equipo Cannondale como el más peligroso para este día.

“Urán es el siguiente más fuerte en contrarreloj. Está solo a 29 segundos de mí, por lo que imagino que será el ciclista del cual tendré que estar pendiente”, aseguró Froome, quien en el 2013 y el 2016, cuando en la última semana ha habido una crono, ha llegado como líder y ganado la etapa.



El líder del Tour analizó el recorrido, dijo que venía bien para sus condiciones, pero que no saldrá a hacer locuras.



“Tengo que asegurarme de hacer todo bien. Entre una caída y un pinchazo, temo más la caída: siempre se puede cambiar de rueda, no de pierna. Tengo que correr para no perder la carrera, no para ganar la etapa”, dijo el líder. Portal señaló: “Urán es el principal rival, por el que estamos un poco más preocupados. Sabemos que cuando está en forma puede ser muy bueno en una contrarreloj, y al final de la carrera la frescura es lo más importante”.

Dejando atrás muy claro la lucha por el título, a Urán le queda un cartucho más por quemar, pues tiene muy cerca el segundo cajón del podio.El francés Romain Bardet está de segundo en la general, a 23 s de Froome, pero Urán lo tiene solo a 6, y en esa lucha Urán le puede sacar la posición.

“No hay que darle vueltas, hay que ir a fondo. He hecho un gran Tour y me gustaría acabarlo lo mejor posible. Espero un combate leal, de hombre a hombre, en el que no tenga nada que lamentar”, señaló Bardet.



Detrás de Urán están Mikel Landa, a un minuto 7 segundos, por lo que el colombiano, si no pasa nada extra, terminará en el podio del Tour.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel