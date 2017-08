Este sábado, en la Vuelta a España, sube y baja en 8 km finales

La clasificación general de la Vuelta a España quedará mucho más seleccionada este sábado, ‘gracias’ a la jornada entre Hellín y Xorret de Catí, de 199,5 km, con un premio de montaña de primera categoría, a 3 kilómetros de la meta; una linda oportunidad para una buena actuación de Esteban Chaves, de segundo a 11 s de Chris Froome.

Será una jornada larga y además con dos pasos montañosos antes del duro final: uno de 6,1 km, con rampas del 3,4 por ciento de inclinación, y otro de 7 kilómetros, con rampas poco duras, que servirán para imponer un ritmo fuerte, desgastar y llegar a la última subida listos para una gran batalla.

Video Vuelta a España 2017

Una vez más, la ronda ibérica tendrá un ascenso corto en el final, de solo 5 km, pero con rampas duras, hasta del 18 por ciento de inclinación en el tercer kilómetro, ideales para depurar más una clasificación que aún es muy amplia.



La última subida seleccionará un grupo que hasta ahora ha sido muy grande. Y en la fracción un ciclista tendrá la palabra: Alberto Contador. El corredor del Trek ha intentado seleccionar el grupo en las jornadas del lunes y del jueves, y lo ha logrado.



Contador tiene la misión de ir descontando los 3 minutos 10 segundos que pierde con Froome, y sin duda lo hará, pues es un corredor ambicioso que no se da por perdido tan temprano.

Y en esa premisa, pues el resto debe estar atento. Froome, lo ha dicho, está tranquilo, es el líder, el hombre por batir, pero seguro que en la etapa de hoy no solo estará atento a los movimientos, sino que se encargará se quitarse a sus rivales.

El que corone de primero el puerto tendrá la victoria en el bolsillo, porque vendrán solo 3 km de bajada.



Chaves, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Adam y Simon Yates y Michael Woods no deben esperar a que se mueva Froome, deben ponerlo en aprietos.



La subida final es ideal para los ataques y una vez termine la etapa, la general no tendrá a 9 corredores en 50 segundos, como quedó ayer.

​

DEPORTES