¡Llegó la hora del ataque y del descuento en el Giro de Italia!

Este domingo es uno de los días más esperados en el Giro de Italia; lo es porque llega la alta montaña tras la subida al Etna. La caravana tendrá la misión de superar una dura jornada con tres pasos montañosos; los dos últimos, los más complicados, estarán en los 47 kilómetros finales, que desembocan en una rampa bien difícil del 13 por ciento de inclinación, metros antes de la meta, allí donde las piernas duelen, sufren y no se puede levantar el pedal.

El tramo entre Pesco Sannita y Grab Sasso cuenta con premios de montaña de importancia, con un final bien exigente y que se debe disputar luego de recorrer más de 200 kilómetros.



No hay una mejor manera de terminar la primera semana del Giro, de recibir el segundo día de descanso, pues esta fracción tiene el rótulo de cinco estrellas, en la que, sin duda, habrá diferencias entre los favoritos, porque hay terreno para sacarlas y a pesar de que ya la carrera cumple sus primeros nueve días, pues hay cansancio, y eso lo sentirán los que no están bien preparados.



Los escaladores, entre ellos los colombianos, tienen la gran oportunidad de acercarse en la general, de subir posiciones.

Hay que atacar; a los escaladores les queda eso, aprovechar su terreno, y hoy es una jornada para eso. FACEBOOK

TWITTER

“Hay que atacar; a los escaladores les queda eso, aprovechar su terreno, y hoy es una jornada para eso. Hay que alejar a los que van bien al reloj, deben unirse para sacarlos del grupo y sacarles tiempo”, le dijo a EL TIEMPO el exciclista español y uno de los encargados de trazar la ruta de la Vuelta a España, Fernando Escartín.

Final para atacar

Los últimos 47 km son importantes, hay dos premios de montaña de primera categoría. El primero, de 14 km, con rampas del 13 por ciento en el final. Luego, no hay terreno para recuperar, al que pierda la rueda le será difícil conectar, porque casi de inmediato se ascenderá para el final.



Y en esta última subida, de 26 km, ya vendrá la ley del ‘sálvese quien pueda’. Ese ascenso es largo, tedioso, aunque no es tan duro en los primeros 21 kilómetros, pero de ahí para adelante la carretera se empina, se hace mucho más difícil pedalear, más cuando se viene de hacerlo y de un desgaste de 219 kilómetros.



“Hay que atacar; no sé si mis piernas respondan, no sé cómo están los demás para esta jornada, pero hay que hacerlo, es una etapa para eso”, señaló el italiano Fabio Aru.



Para Gianni Savio, el mánager del Androni, esta fracción sí debe marcar diferencias serias.

Tiene rampas difíciles al final, ideales para los ataques, para depurar la clasificación. FACEBOOK

TWITTER

“Tiene rampas difíciles al final, ideales para los ataques, para depurar la clasificación. Hoy es un día para saber quién no peleará el título de la competencia”, precisó Savio.

Las rampas más complicadas están ubicadas en el kilómetro final de la etapa y serán del 13 por ciento, lo que obligará a los ciclistas a esforzarse al máximo, a guardar energías durante la jornada para tener fuerzas para rematar.



“Tom Dumoulin no parece el mismo del año pasado, pero ha respondido. Chris Froome va a ir de menos a más; no sé cómo vaya a responder psicológicamente con ese tema de su resultado adverso en la Vuelta a España”, recalcó Escartín.



Cuando se habla de montaña, pues los colombianos levantan la mano, y el primero de ellos será el boyacense Miguel Ángel López, el más interesado en bajar la diferencia, porque si quiere terminar entre los cincos mejores, tiene que comenzar a descontar los 2 minutos 12 segundos que le lleva de ventaja el líder, Simon Yates.



Chaves sabe que el ideal es defender el liderato, pero tendrá su oportunidad: es más escalador que Yates.

“Esteban puede hacer daño, es una subida para él y, de cara a la general, pues el equipo Mitchelton lo tiene a él y al líder, Yates. López tiene mucho para hoy, es uno de sus días, es el mejor escalador del Giro, sin duda, y lo debe demostrar”, agregó Escartín.



Y ahí en esa pelea, pues son otros escaladores los que se van a meter, como Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot, ellos estarán en la pelea, pero Rohan Dennis saldrá de los 10 y George Bennett luchará por mantenerse en los primeros lugares de la general, al igual que Pello Bilbao, bueno, si es que López no responde, porque el español tendrá que trabajarle al colombiano.



Ríchard Carapaz, el ecuatoriano, octavo en la clasificación y mejor joven, es otro que llega a su terreno, y lo aprovechará. Y fue precisamente él quien se encargó de darle este sábado la primera victoria a su país en el Giro, en una de las tres grandes, tras su salto en los dos kilómetros finales de la jornada, entre Praia a Mare y Montevergine Mercogliano, de 209 kilómetros.



Era un final en alto, pero no había que esperar diferencias entre los favoritos, las rampas no eran duras, y eso pasó, pues se cuidan para la jornada de este domingo, clave para la general.













LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel