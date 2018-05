Un final de montaña brutal para medir a ‘Supermán’ López

Miguel Ángel López, el ciclista colombiano a quien llaman ‘Supermán’, tiene este sábado, así como el resto de los sobrevivientes del Giro, una cita con la alta montaña, cuando la prueba transite entre San Vito al Tagliamento y el Monte Zoncolan, de 186 km, un final en alto, una subida dura, que seleccionará la carrera.

Poco se ha visto a López, pero en la hoja de ruta del equipo Astana tienen señalada esta llegada, pues es una buena oportunidad para que el boyacense de 24 años, 11 en la general a 3 min 17 s de Simon Yates, recorte camino en una fracción épica.



La jornada tendrá cinco puertos de montaña, tres de tercera, uno de segunda y el último, en la meta, de primera categoría, un ascenso temible, 10 kilómetros.



Y durante ese trayecto se encontrarán rampas hasta del 20 y 22 por ciento de inclinación, en las que los escaladores tendrán que hacer la fiesta para aumentarle tiempo al holandés Tom Dumoulin, gran candidato para ganar la prueba en el esfuerzo al reloj del próximo martes, sobre 34 kilómetros.



El Giro ha tenido al Zoncolan como meta en cinco ocasiones, dos de ellas las ha ganado el local Gilberto Simoni (2003 y 2007), mientras que Iván Basso fue el vencedor en el 2010, Ígor Antón lo hizo un año después y en el 2014, cuando el campeón fue Nairo Quintana, el vencedor fue Michael Rogers.

“Es una subida dura, que pasa factura. Hay que tomar sus cuestas con mucha precisión. Cuando uno sube por ahí duda mucho de lo que pueda hacer, de cómo responderá el cuerpo. Además, ahí la fatiga se siente mucho más, las piernas pesan”, le dijo a EL TIEMPO Simoni.



Zoncolan tiene dos vertientes, la del Ovaro, por el oeste, que es por donde se ascenderá, el lado más complicado, pues el puerto tiene una pendiente media del 11,5 por ciento de inclinación.



“No solo hay que luchar con las rampas, sino con tus rivales. Yo, en las dos ocasiones en las que gané, ataqué en las rampas duras, y así deben hacer los escaladores, es la única manera de sacar diferencias”, aseguró Simoni.



Gracias a que lo ganó en dos ocasiones, a que ningún ciclista lo ha hecho, el alto del Zoncolan también es conocido como ‘la montaña Simoni’.



“Hay que ir tranquilos, sin afanes. Nadie se puede enloquecer a atacar, porque lo paga más adelante. Hay que minimizar fuerzas, no sabes en qué momento las vas a necesitar”, señaló el exciclista, que hoy tiene 46 años.



“No tengo duda de que acá se conocerán los que lucharán por el Giro y los que lo perderán”, aseguró el exciclista, quien ganó el Giro en el 2001, 2003, fue segundo en el 2005 y tercero en 1999, 2000, 2004 y 2006.



El Giro sigue



El Zoncolan es considerado por muchos como el ascenso más duro en Europa, no solo por la inclinación de las rampas, sino porque se viene de coronar cuatro pasos montañosos más que hacen que el ciclista sufra.



En el 2003, Simoni dejó en el segundo puesto de la etapa a Stefano Garzelli, quien llegó 34 segundos después. Y en el 2007 sus escoltados fueron Leonardo Piepoli y Andy Schleck.



“El Giro no terminará en el Zoncolan, no creo que haya muchas diferencias, pues por la dureza de la subida hace que el ritmo sea bajo y nadie tenga con qué atacar fuerte”, aseguró.



Las rampas más duras del ascenso se encuentran en el cuarto kilómetro de la subida, del 20 por ciento de inclinación, y dos kilómetros más adelante, que marcan el 20 por ciento.



“Lo que sí es cierto es que el que pierda la rueda de los principales hombres de la general es casi que imposible que conecte más adelante, eso me lo dice la experiencia que tuve. Si las fuerzas no están bien ese día se puede perder mucho tiempo que después es difícil recuperar”, declaró Simoni.



Figura del ciclismo de Italia y mundial, Simoni resume al Zoncolan como una subida “que no es para todos” y analizó lo que puede pasar.



“No he visto bien a Chris Froome y si no está bien lo puede pagar. En ese duelo entre Simon Yates y Tom Dumoulin el líder tiene ventajas, porque es escalador, es menos pesado. Dentro del grupo de escaladores está Miguel López, a quien esperamos más arriba”, señaló.



Cuando comiencen los últimos 10 kilómetros de la etapa los ciclistas han recorrido 176 kilómetros y han superado cuatro altos, por lo que la subida al Zoncolan le puede pasar factura a cualquiera.



“Yates, por lo que he visto, es el ciclista que más le conviene la subida, cada día se le ve más fuerte y seguro que estará ahí en el Zoncolan. Claro, el día que se suba uno debe estar en las mejores condiciones, porque de nada vale estar bien los días anteriores y fallar, precisamente, en el Zoncolan”, agregó Simoni, quien corrió en 15 ocasiones el Giro de Italia.



Gilberto Simoni confirmó que la vertiente por la que se subirá es la más difícil y fue determinante al afirmar: “La idea es que uno no salga muerto de ahí”.



La caravana sabe que este fin de semana en el Giro será muy importante y cada uno de los que busca luchar por el título está preparado. Con la subida al Zoncolan y este domingo con el tramo de 176 km y cuatro pasos montañosos.



“Nos espera un fin de semana difícil y hemos podido ahorrar algo de energía. En el Zoncolan lo daré todo”, señaló Dumoulin.

Yates, quien defiende el liderato, afirmó: “Solo deseo que llegue el día para saber cómo estamos”.



“Será una etapa épica, todos la esperamos y hemos corrido pensando en ella, guardando energías”, precisó uno de los técnicos del Astana, Dmitri Sedoun.



El Zoncolan pinta clave en el Giro y López tiene una buena oportunidad de ganar.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel