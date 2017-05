Este domingo, otro frente a frente de Nairo y Nibali en la montaña

La espera de ver el duelo en la montaña entre los grandes favoritos al título del Giro de Italia es suficiente, por eso este domingo la etapa entre Montenero di Bisaccia y Blockhaus, de 149 kilómetros, con llegada en premio de montaña de primera categoría, es el plato del día.

Será la segunda vez, de las cuatro que tiene el recorrido de este año, que una jornada del Giro termine en alto, por lo que los ataques no se harán esperar, si es que los grandes escaladores quieren marcar diferencia sobre los hombres que van bien en las jornadas contrarreloj.



El espectáculo recae en el colombiano Nairo Quintana y el italiano Vincenzo Nibali, quienes son los llamados grandes favoritos a la victoria final. La primera batalla, el martes hacia el Etna, no fue tal; el lote quedó en deuda porque solo Nibali lanzó un tenue ataque, que pocos metros más adelante fue controlado por los hombres del Movistar.



Ese día no se hicieron daño; la jornada sirvió para que los favoritos se ubicaran entre los 10 mejores de la general, pero nada más.



La etapa de este domingo tiene un ascenso final de 13,6 kilómetros, con un promedio de inclinación de las rampas del 8,4 por ciento, y con sitios en los que se encontrarán desniveles del 14 por ciento, como los del kilómetro ocho de la subida.



Otro de los ítems claves para decir que la batalla será inminente es que la etapa será corta, solo 149 kilómetros, una distancia en la que los corredores llegarán con mucha fuerza en sus piernas para rematar la jornada.



Será la sexta vez que se llegue a Blockhaus. El primero que ganó allí fue el belga Eddy Merckx, quien logró la victoria en el Giro de Italia de 1967. El último que coronó en la primera posición fue Stefano Garzelli, en la competencia del 2009.



