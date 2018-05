Crono clave para Yates y Dumoulin; López, a perder lo menos posible

El ciclista colombiano Miguel Ángel López se juega este martes gran parte de sus aspiraciones de terminar en el podio del Giro de Italia en la contrarreloj de 34 kilómetros, la cual no es que lo beneficie mucho. Aunque no hace malas etapas de este tipo, sí es cierto que pierde tiempo con los especialistas, como Tom Dumoulin y Chris Froome, quienes estarán en su día.

El holandés tendrá que esforzarse al máximo para quitarse de encima esos 2 minutos 11 segundos que lo separan del líder, Simon Yates, que no hace buenas jornadas al cronómetro, pero que buscará perder el menor tiempo posible, pues es primero de la general, se ve en buenas condiciones y seguramente estará en la lucha, en la defensa de su posición.

López tiene el objetivo de entrar al podio; luchar por el título en su primer Giro no es una utopía, pero es complicado por lo que se ha visto y por el tiempo que pierde, por eso estar entre los tres primeros y ser el mejor joven de la prueba son sus metas claras.



El ciclista del Astana, de 24 años, está a 2 minutos 16 segundos de Dumoulin, segundo, pero tiene a 1 minuto 59 segundos a Domenico Pozzovivo, que es tercero, y a Thibaut Pinot, cuarto, a 1 minuto 50 segundos. Ambos van mejor al crono que él, pero la diferencia no es mucha. Claro, perderá este martes, pero le quedarán tres llegadas en alto para resolver su problema. Las únicas veces que López se ha medido con ellos tres en una contrarreloj fue en la Vuelta a Suiza del 2015, referencia muy lejana.



En el prólogo de 5,1 km terminó a 26 segundos de Dumoulin, perdió solo 7 segundos con Pozzovivo y 10 segundos con Pinot. Luego, en 38,4 km, cedió 2 minutos 57 segundos con el holandés, 1 minuto 7 segundos con el francés y 21 segundos con Pozzovivo. Dos años después se midió con el italiano y el holandés, otra vez en Suiza, y cedió 12 segundos con el primero en 6 km y 35 segundos con Dumoulin. El tema no es solo con los que tiene por delante en este Giro, se debe cuidar de los que vienen detrás: Richard Carapaz y Chris Froome.



El colombiano no ha hecho cronos de 34 km, como la de este martes, lo más cerca ha sido la de 40 km de la Vuelta a España el año pasado. Esa vez cedió 2 minutos 34 segundos con Froome, pero le ganó a Carapaz por 3 minutos 11 segundos y batió a Yates por 3 minutos 41 segundos.



Este año, López ha estado en tres etapas contrarreloj individual. En Abui Dabi, en 12,6 km, marcó igual tiempo con Yates, perdió 16 s con Dumoulin y le ganó a Pozzovivo por 5 segundos. En Tirreno-Adriático, en 12,6 km, perdió 53 segundos con Froome. Y en la primera etapa de este Giro, Miguel Ángel, en 9,7 km, cedió 56 s con Dumoulin, 36 segundos con Yates, 29 segundos con Pozzovivo, 23 segundos con Pinot, 19 segundos con Froome, pero le ganó por 7 segundos a Bennett y por 5 segundos a Carapaz.



La estadística es buena para comparar, pero a esta altura del Giro varios son los factores que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es que la jornada está ubicaba al comienzo de la última semana y no al término de la carrera.



“Puede volver a pasar algo como lo que le ocurrió a Esteban Chaves, que después de un día de descanso alguien lo pase mal, eso es peligroso. Que esté al comienzo de la parte final es bueno porque la carrera no pierde interés, hay más intriga. Los escaladores tendrán más oportunidad que los especialistas al reloj en los tres finales en alto que faltan”, le dijo a EL TIEMPO Bigen Fernández, DT del equipo Bora.



Claro es que Dumoulin es el favorito y que Froome estará adelante, al igual que Rohan Dennis, pues son especialistas y esa condición nunca se pierde. Yates tiene una ventaja de 2 minutos 11 segundos sobre el holandés, suficiente para defenderse en la montaña que falta, así hoy pierda la camiseta, que es lo más posible. El año pasado, el actual campeón llegó a la contrarreloj final, el último día, con desventaja de 53 s con Nairo Quintana, líder, y al final respondió.





Este martes es a otro precio. Y en la lucha por el podio, Pinot es el más favorecido en la crono, pues de los que pelea es el que mejor va. Pozzovivo ha mejorado, López se defiende y Carapaz es el más perjudicado, no ha demostrado fortaleza ahí. Froome subirá en la general, pero no quedará lejos de López, quien no saldrá de los 10 mejores y le quedará montaña suficiente para recuperar terreno. Le va mejor en el remate de las carreras, es uno de los que mejor está y tiene la motivación del liderato de los jóvenes.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel