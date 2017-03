Dos campeones le dicen a Gaviria cómo ganar la Milán San Remo

Hace un año, el ciclista colombiano Fernando Gaviria perdió la oportunidad de ganar la Milán San Remo, el primer monumento del año, la ‘Classicissima’, pero este sábado podría ser su revancha, pues es uno de los grandes favoritos para muchos, entre ellos, para el español Óscar Freire, que ganó esta prueba en el 2004, 2007 y 1010; y para el italiano Alessandro Petacchi, quien le impuso en el 2005.



Nadie como ellos dos para hablar de esta carrera, para aconsejar al colombiano que a falta de 300 metros, en el 2016, perdió la ilusión de, a sus 20 años, imponerse en esta carrera de tradición, que se llevará a cabo sobre 291 kilómetros.



Freire y Petacchi hablan de Gaviria (Quick-Step), quien lidera el lote de colombianos en esta carrera, en el que también figuran Rigoberto Urán (Cannondale), Egan Bernal (Androni), Carlos Betancur y Wínner Anacona (Movistar) y Julián Arredondo (Nippo).



“Es una carrera que puede perder en un metro, no hay tiempo para un despiste, para un error, como le pasó a Gaviria el año pasado. Por eso debe correr siempre adelante, sin dar ventajas y regular las fuerzas en algunos momentos para guardar para los últimos 200 metros”, le dijo Freire a EL TIEMPO.



El embalador español, tres veces campeón del mundo de ruta, advirtió que lo más complicado de la competencia son los descensos.



“Ir bien ubicado siempre es importante, pero en las bajadas del Poggio y de la Cipressa es bien clave, porque si no bajas adelante, puedes cortarte o caerte. Muchas veces allí tú no te vas al suelo, pero los otros te hacen caer. Gaviria es favorito, no tengan dudas”, señaló.



El Poggio y la Cipressa son las dos últimas subidas de la prueba. La primera está en el kilómetro 269 y la segunda en el 285, a seis de la meta.



“Es que si uno en esos sitios pierde la rueda, es muy difícil enganchar, porque en esos instantes ya los coequiperos de los favoritos llevan el ritmo del lote muy rápido”, señaló Freire, quien advirtió que otro punto principal es que se debe contar con un equipo fuerte y en función de un solo corredor.



Petacchi tiene mucha autoridad para hablar sobre el tema, no solo está en el lote de los mejores embaladores del mundo, sino que acompañó a Gaviria y a su técnico del Quick-Step, Davide Bramati, al reconocimiento del Poggio y la Cipressa.

“Lo vimos, Fernando estuvo acá y lo analizamos. Entiende que la prueba exige mucha concentración y no descuidarse. Le dijimos que en el Poggio y en la Cipressa debe estar en la punta”, le dijo Petacchi a EL TIEMPO.



El italiano estuvo al tanto de la visita del ciclista colombiano al último tramo de la Milán San Remo. Petacchi también da como el gran favorito a Gaviria, pues, señaló, ya sabe cómo correrla, pues lo que hizo el año pasado fue casi perfecto.

“No hay que decirle mucho, la corrió por primera vez en el 2016 y se cayó a 300 m. Hay que llevarlo bien cubierto, la escuadra debe estar muy pendiente de él, porque Gaviria sabe lo que tiene que hacer en el final”, precisó.



Este año, Fernando Gaviria ha ganado dos etapas en la Vuelta a San Juan (Argentina), una en la Vuelta al Algarve (Portugal) y en la Tirreno Adriático, el lunes pasado.

“La carrera tiene unas subidas, pero Fernando tiene buena pierna para resistirlos, eso lo hace diferente a los demás. La llegada es propicia para sus condiciones, porque en los últimos kilómetros hay repechos que no todos los embaladores los pasan, eso lo da la pista y él es un especialista”, declaró.



Gaviria no la tendrá fácil, pues el ramillete de favoritos es grande, y se las tendrá que ver con Peter Sagan, Caleb Ewan, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff, Arnau Demare, el actual campeón, Elia Viviani y Jhon Degenkolb.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @LisandroAbel