Nairo se acerca a un podio del Tour que aún está lejos

Para vencer a Nairo Quintana hay que sudar, atacarlo, molerlo, llevarlo de un lado al otro de la carretera. Soltarlo es muy difícil, salvo que él no tenga las fuerzas. No hay que darlo nunca por vencido, porque siempre el coraje del colombiano le dará un plus sobre los demás ciclistas. Eso lo demostró este miércoles cuando ganó contundentemente y con un golpe de clase en la montaña la etapa 17. La fuerza que tuvo sobre la bicicleta le dio un nuevo espacio para meterse en la pelea por el título.

Nairo le recortó 53 segundos, con la bonificación por ganar la etapa, a Geraint Thomas, líder del Tour de Francia y desde ayer del Sky, además se acercó a Tom Dumoulin, Chris Froome y Primoz Roglic. Tiene el liderato a 3 min 30 s y el podio, a 59 s. Pero su gran problema es que solo queda una etapa de alta montaña, que no terminará subiendo (se correrá el viernes), y se le atravesará una contrarreloj (el sábado) de 31 km en terreno ondulado.



El tema de ganar el título parece imposible. Además, si se piensa alcanzar el podio, hablando claro, deberá recuperar la diferencia de 59 segundos que le lleva Froome, tercero; obviamente, los 43 segundos que lleva Roglic, cuarto, y sacarles entre un minuto y medio y dos minutos.



“De cara al podio lo veo muy factible, pero de cara al título ya es mucho más difícil porque hay que pasar corredores que se ven muy fuertes. Claro que ahora veremos a un Nairo diferente, en donde podrá tener un poco más de tanque”, le aseguró a EL TIEMPO el exciclista Fabio Parra.



La prueba de fuego la tendrá el viernes. Serán 200,5 km de recorrido, en la que se encontrará con un puerto de segunda categoría, otro de primera y dos de fuera de serie, el último a 20 km del final. Es allí en donde deberá volver a explotar a sus rivales, que ya no le darán la misma libertad.

“Nairo seguramente hará otro intento por descontar. Lógicamente no quedan muchas etapas. Solo queda una etapa de montaña, pero el organismo de todos los corredores se va resintiendo por cansancio físico o por lo que sea. En cualquier momento puede haber desfallecimientos. Nairo, en carreras de tres semanas, hace mejor la última. No digo que no se canse, pero sí se le ve con una mayor regularidad”, añadió Parra.

La crono, un problema

Nairo tendrá como gran enemiga la crono de 31 km del sábado. Estará disputándola contra unos especialistas.



Para hacerse a una idea, en el Tour del 2013 perdió en una crono de 32 km, con 1 min 11 s frente a Froome, en el 2016 cedió 1 min 10 s en 17 km con el británico y el año pasado le metió 1 min 36 s en 22,5 km.



Por su parte, Roglic, el año pasado, en el Tour, le ganó por 53 segundos a Nairo.

“Yo creo que el título del Tour de Francia está muy difícil, porque el Sky tiene un equipo muy fuerte. La posibilidad del podio dependerá de mañana. Él debe atacar sí o sí, porque se ve bien de pierna. Hay que sacarles mucho tiempo a Thomas, Froome y Dumoulin, porque en la crono seguro perderá tiempo contra esos especialistas”, le dijo a este diario el exciclista Mirko Rossato.



Este mismo pensamiento lo tiene Parra, quien aseguró que hay que jugar con las posibilidades de sus rivales para atacar mañana pensando en la crono. “Hay que seguir a dos corredores. Dumoulin querrá acercarse más, aunque si lo ven mal lo pueden atacar. Además, Froome querrá acercarse al título o no salir del podio. Nairo va a seguir demostrando que es un corredor grande, que está en la pelea por el Tour de Francia. En la crono perderá 30-40 segundos y se debe evitar el menor daño”.



La posible pérdida que dice Parra parece muy corta confrontada con la realidad. Nairo necesita este viernes otro gran ataque.



FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @Felipevilla4