Pinot y Dumoulin son las nuevas amenazas de Nairo en el Giro

El francés Thibaut Pinot y el holandés Tom Dumoulin fueron los que siguieron la línea vencedora de Nairo Quintana en el alto de Blockhaus, en el final de la novena etapa del Giro, y escoltan en la clasificación general al nuevo portador de la ‘maglia rosa’.

Pinot es un deportista al que los medios de su país catalogan como frío y sin emoción, pero su estampa dice que es un corredor al que solo le sirve ganar. A sus 26 años, el ciclista galo, tercero en el Tour del 2014, demostró el domingo que ha llegado a Italia con la intención de ser protagonista. Para afrontar la primera carrera grande del año se entrenó en Gran Canaria (España), bajo la orientación de su hermano Julien, ciclista retirado prematuramente debido a un problema de corazón.

Thibaut Pinot, ciclista francés.

Arribó con dos triunfos de temporada (Andalucía y Tour de los Alpes) para afrontar el Giro y reconoce que Nairo es el rival por vencer en la edición centenaria de la prueba.



Y no se equivoca. “Creo que me encuentro con la forma óptima, aunque emocionalmente me afectó la muerte de Scarponi. Me costó mucho salir a entrenar después del accidente que le costó la vida” confesó Pinot, un corredor que se identifica por ser un buen escalador y que se defiende bien en el terreno plano.



“No sería honesto si dijera que me conformo con un top ten”, dijo antes del comienzo del Giro el corredor líder del equipo FDJ y quien hoy es segundo de la general, a 28 segundos del líder Nairo.

Dumoulin pide pista

Tom Dumoulin corre por segunda vez el Giro y es la principal carta del Team Sunweb. Habla sin rodeos y sabe que puede pelear la carrera, pero que esta edición está hecha a la medida de Nairo Quintana.



“Para lograr el título, necesitaría estar en mi mejor estado de forma y tener toda la suerte del mundo. Nairo Quintana es el favorito. En los últimos años y ahora mismo ha demostrado que incluso al 90 por ciento de su capacidad es capaz de ganar, y ya lo está demostrando”, recalcó el holandés.

Tom Dumoulin , ciclista holandés.

A sus 26 años y con gran futuro, el corredor considera que la etapa que incluye Stelvio y Mortirolo es la más dura, pero cree que las etapas de la última semana serán determinantes.



Es bueno en la contrarreloj y ha mejorado en el ascenso, por lo que sus acciones en las grandes pruebas han subido. Es tercero de la general, a 30 segundos del líder.



