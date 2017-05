Pinot cree que la contrarreloj servirá para ver el estado de Nairo

El francés Thibaut Pinot (FDJ), segundo en el Giro de Italia después de nueve etapas, estimó este lunes que la contrarreloj del martes servirá para evaluar qué tan fuerte está el colombiano Nairo Quintana (Movistar), líder de la clasificación general después de su victoria en la etapa del domingo.

Tras esta última etapa, Quintana se vistió con la 'maglia rosa', con 28 segundos de ventaja sobre Pinot, segundo.



Preguntado este lunes en la jornada de descanso en Foligno sobre si se puede derrotar a Quintana, Pinot dejó la cuestión en el aire: "Vamos a ver qué pasa. Puede haber un día de frío, un día de lluvia. Tendremos una primera respuesta a eso mañana (martes), si pierde mucho tiempo o no en la contrarreloj".



Quintana, cuya principal baza en la montaña, señaló por su parte este lunes que ve "difícil" mantener el liderato en la general tras la contrarreloj, pero Pinot no descarta que el colombiano pueda conseguirlo.



"Es un recorrido para hombres fuertes. Los escaladores no están en desventaja por completo. Puede mantener su maillot de líder si hace una gran crono", estimó Pinot. "Es un buen trazado, no muy técnico", analizó el francés, recordando que él no ha hecho una contrarreloj de 40 kilómetros desde la temporada pasada.



AFP