Peter Sagan ganó el Criterium People's Choice Classic

14 de enero 2018 , 09:34 a.m.

El eslovaco Peter Sagan, triple campeón del mundo, estrenó el año con una victoria en la clásica People's Choice, antesala del Tour Down Under, disputada sobre un recorrido de 50,6 km en el circuito de Wakefield Road (Adelaida).

El jefe de filas del equipo Bora-Hansgrohe batió en el esprint a los otros dos favoritos de la carrera, el alemán Andre Greipel (Lotto Soudal) y el australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott).

Las apuestas apuntaban a Ewan, que defendía título, pero encontró dos rivales de enorme categoría en Andre Greipel, que tiene en su historial 16 etapas y dos victorias generales en el Tour Down Under, y sobre todo en el poderoso Peter Sagan.



Durante el breve trayecto se formó una fuga de siete corredores, entre ellos el colombiano Jhonatan Restrepo (Astana), que no solo luchó por los esprint intermedios, sino que intentó marcharse en solitario varias veces. A mitad de recorrido los escapados tenían sólo 24 segundos de ventaja sobre el pelotón, del que tiraba el Lotto-Soudal de Andre Greipel.



El Sky, con un equipo muy joven, y el Quick Step empezaban a tomar posiciones. La fuga fue anulada en la vuelta 18 al circuito y en los últimos metros Peter Sagan volvió a demostrar que es el más fuerte.



EFE