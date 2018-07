Fernando Gaviria y las vueltas que da la vida

Frente al televisor, Hernando Gaviria miraba atentamente a quienes participaban en el Tour de Francia, la carrera de ciclismo por etapas más importante del mundo.



–Papi, yo tengo que ir a correr allá –interrumpió su hijo, Fernando, quien miraba junto a él a los ciclistas compitiendo por la gloria. Era el 2003.



¿Qué se le responde a un niño de 8 años, habitante de La Ceja (Antioquia), con sueños de grandeza? ¿Que está loco? ¿Que eso requiere mucha plata? ¿Que siga soñando? No. Hernando miró a su hijo y simplemente le dijo: “Hágale, mijo, usted es un verraco. Pero hay que entrenar, entrenar mucho”.

Pasaron 15 años. Frente al televisor, Hernando Gaviria miraba atentamente a quienes participaban en el Tour de Francia, la carrera de ciclismo por etapas más importante del mundo.



Su hijo ya no estaba a su lado. Estaba al otro lado de la pantalla en un despliegue de potencia y velocidad, característico de él, llegando primero que todos.



A la par que Fernando levantó las manos al cruzar la meta, Hernando hizo lo propio, a miles de kilómetros de distancia, gritó y celebró la hazaña. Habían pasado 15 años sin que un colombiano se vistiera de amarillo, prenda característica de quien lidera el Tour. Quince años. Los mismos que Fernando Gaviria tardó en cumplir aquella promesa hecha a los 8 años.



“Mijo, ya cumplió su sueño. Felicitaciones”. Fue lo único que le escribió Hernando. Así es él, disciplinado y con los pies en la tierra. Después del objetivo cumplido, sigue el otro.



Y así dice que es su hijo. Ese día hablaron de todo menos de la carrera, pues nunca lo hacen. Pero aseguró que Fernando ya pensaba en la siguiente etapa.



Un día después Fernando se cayó y luego, en la cuarta jornada, volvió a ganar convirtiéndose en el ciclista colombiano que más etapas ha ganado en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el planeta. “Él es explosivo. Siempre lo ha sido. Y en ciclismo eso es una gran ventaja porque usted lo ve ahí tranquilo y cuando menos piensa ¡pum! Sale disparado”, cuenta mientras con su mano simula la trayectoria de un misil recién lanzado.

Sin temores

Tener una meta clara ha sido una de las claves de Fernando Gaviria. Su padre, quien lo entrenó hasta los 17 años, expresa que siempre le inculcó que las excusas son para los mediocres.



“Recuerdo que en 2015 me dijo: Pa’, esa carrera de San Luis (Argentina) va a estar muy verraca. Vea, va a estar Mark Cavendish (su ídolo). Entonces yo le dije: ¿Y es que acaso él va con tres patas? ¿Tres manos? ¿O va a correr en moto o en carro?”.



“Entonces voy a ganar una o dos etapas”, dijo su hijo. Y ganó dos. Es jueves 12 de julio del 2018. Hernando está de nuevo frente al televisor de la tienda ubicada en la Unidad Deportiva de La Ceja. A su lado están algunos de los ciclistas que entrenó en la mañana.

¡Fernando Gaviria se vistió de amarillo en el Tour de Francia! Foto:

Una gorra roja lo protege del sol permitiéndole ver la carrera. Un cronómetro sobresale sobre el pecho de la camiseta verde con estampado de bicicletas que lleva puesta. Señala la pantalla y explica a los muchachos la estrategia de su hijo.



–Véalo ahí, Él sabe que no va a pelear la etapa, que puede pelearla un compañero. Por eso estuvo más de 10 kilómetros al frente ayudando al equipo. Lo que pasa es que se queda tranquilo porque sabe lo que tiene que hacer al otro día (etapa plana) –dice.



Al preguntarle por sus inicios, Hernando rememora que las primeras ruedas en las que Fernando montó eran las de los patines. De los 8 a los 12 años duró practicando patinaje siguiendo el ejemplo de Juliana, su hermana mayor, quien actualmente también es ciclista.



“Lo hacía muy bien. Era muy rápido y habilidoso. Aunque siempre decía que lo que le gustaba era la bicicleta. Pero la gran ventaja es que él hizo una verdadera escuela de formación deportiva en la que interactúan casi todos los deportes. Porque también jugó fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y patinaje”, cuenta su padre.



No miente. En la casa donde Fernando nació y creció, ubicada en el barrio Villa Laura, un estante que ocupa el ancho de toda la pared de la sala está lleno de trofeos. Si bien la mayoría son de ciclismo, hay otros de atletismo y fútbol.



Dice que en ese barrio ‘gaminiaba’ Fernando en su juventud. Y lo sigue haciendo, cuando llega al municipio. “Está en la casa cada que puede. Creo que llega en agosto próximo. Cuando viene ‘gaminea’ mucho. Sale a distraerse con amigos o se va a donde la hermana a Medellín”.



Además de los ‘caballitos de acero’, a Fernando le apasionan los caballos reales. Tiene cuatro. Su padre asegura que si él no hubiese sido ciclista hubiera sido veterinario. “Le encantan los animales, tiene un perro de mascota, un American Bully llamado ‘coco’. Es más, las tablas para colgar las bicicletas son con diseños de animales. Tiene hasta un águila tatuada”, cuenta Hernando.



Es apenas lógico que en un pueblo en el que más del 60 por ciento de los habitantes tiene una bicicleta (según encuesta del 2015 hecha a 1.061 hogares, que reveló que 655 viviendas tienen bicicletas) un cejeño esté dando que hablar en uno de los eventos ciclísticos más importantes del mundo.



Son las vueltas que da la vida. En 15 años Fernando Gaviria pasó de pedalear en las vías del oriente antioqueño, al lado de su padre, a representar al país en las mejores carreras del mundo.



David Alejandro Mercado

Para EL TIEMPO

Medellín