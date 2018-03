Fabián Puerta, del ciclomontañismo a campeón mundial de pista

Fabián Puerta es un hombre ligado a los triunfos, a coleccionar trofeos y medallas, con la que ganó este miércoles en el Mundial de Ciclismo de Pista de Apeldoorn (Holanda), la tercera en su historial en este certamen, y todas en el keirin.

Pero la más importante, la que lo lleva a lo más alto fue la que logró este jueves, cuando se impuso en la competencia, logrado un oro grande, gigante, el que venía buscando desde hace mucho tiempo.



Y sí, derrotó a los favoritos, al japonés Tomoyuki Kawabata, plata, y al alemán Maximilian Levi, quienes lo vieron pasar como una ráfaga en loe metros finales para consagrarse como el mejor del mundo, un premio que se le había escapado en dos ocasiones.



Y en la última prueba, en la lucha por el oro, se medió a Carlin, Levi, al japonés Tomoyuki Kawabata y a los holandeses Matthijs Buchli y Harrie Lavreysen.

El 27 de febrero de 2014 será un día difícil de olvidar para Fabián Hernando Puerta Zapata, un colombiano que con la misma fuerza con la que impulsa su bicicleta hacia la gloria sin importar la velocidad, superó varios obstáculos y salió adelante, se ha subido en muchos podios y aún tiene objetivos por cumplir.



Esa vez su pelea no fue por tratar de salvar el año escolar, de conseguir una platica para cambiar un repuesto de su bicicleta o pagar una inscripción en una carrera de ciclomontañismo, la disciplina que lo vio nacer para el deporte. No, en la final del keirin en el Mundial de Pista de Cali, tenía al frente al mejor velocista del momento en el mundo: el francés Francois Pervis, quien dos meses antes había batido las marcas mundiales de los 200 metros y del kilómetro en México, pero eso no hizo temblar a Puerta, que nació el 12 de julio de 1991, en el municipio antioqueño de Caldas, el hijo de Julio César y Luz Adriana, el hermano de Manuela y el esposo de Juliana Gaviria.



La moto se retira de la pista y comenzó el ‘baile’. Por experiencia, Pervis le ganó a Puerta, que golpeó el manubrio y se contentó con la plata, pero le quedó la espina, la que no se pudo quitar este sábado, cuando fue superado en la final del keirin de la Copa del Mundo de Londres por el alemán Stefan Botticher.



Esa misma medalla la logró el año pasado, Hong Kong, cuando fue derrotado por el malayo Azizulhasni Awang, quien de forma sorpresiva lo atacó y le arrebató la posibilidad de conquistar el oro.



Fabián tiene 26 años. Su padre lo llevó al ciclismo y su mamá se encargó de que disputara algunas competencias de ciclomontañismo y ahí comenzó la aventura, la misma que se ha convertido en su profesión. En esas duras pruebas se rompió la clavícula y la mano derecha. Entre los caminos sinuosos, el barro, subidas, llano y descenso, Puerta lidió entre los 7 y 16 años, cuando giró el manubrio y el rumbo de su viva cambio al ciclismo de pista.



“Tuve poco apoyo cuando comencé. No somos una familia de altos recursos y nos tocó hacer mucho esfuerzo. En ocasiones dejábamos de alimentarnos bien, de comprar otras cosas para poder ir a las carreras, a una válida o comprar algo para la bicicleta”, recordó Puerta.



Carlos Álvarez, con quien entrenaba, fue el que lo llevó por primera vez al velódromo Martín Cochise Rodríguez de Medellín. Puerta no quería ir, pero su amigo le insistió tanto que aceptó, conoció al técnico Efraín Domínguez y se quedó. Eso fue en el 2009.

Su historia con los cuadernos y los libros no es tan exitosa como la que labra con su bicicleta. Fabián no fue buen estudiante, más bien, poco le llamaba la atención.

"(Risas) Casi no salgo del colegio. Era como ‘vagonio’. El estudio no es lo mío, pero soy realista y pienso que uno debe estudiar algo, pues la carrera de deportista es muy corta. Me sacaron con abogado, pues me tiré como tres años”, señaló.



Se declara admirador del británico Chris Hoy, una leyenda de la velocidad en el mundo. “No sé hablar inglés y por eso nunca pude hablar con él”, advirtió Puerta, quien colecciona chaquetas y gafas, las que tiene bien organizadas en su casa.

Cuando comenzó a entrenar en la pista conoció a Juliana Gaviria, una mujer que también pedaleaba, integrante de los seleccionados de Antioquia y de Colombia, también velocista, de quien se enamoró y se casó el pasado 26 de abril.



“Es muy perfeccionista. Quiere que todo le salga bien y lucha por eso. Fabián es una persona muy callada, tímida y muy organizada”, señaló Juliana, a quien aún le gusta que él le regale muñecos de peluche.



La unión entre ellos es fuerte, su amor es incondicional, y fruto de esto llegó al mundo Maximiliano, su hijo, el que le da la oportunidad de luchar más por sus victorias.



En su carrera deportiva muchos han sido sus triunfos, pero, aparte de la plata que ganó en ese duelo con Pervis en Cali, Puerta ha subido al podio por el bronce en la velocidad y en el keirin en la Copa Mundo de Pista de Guadalajara en noviembre pasado. Además, ha ganado el oro en la velocidad y el kerin en los Juegos Bolivarianos del 2013, los Juegos Suramericanos de 2014 y en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de México ganó el metal dorado, además, en el kilómetro.



No hay duda, por esos triunfos, es que Fabián Puerta es el mejor velocista colombiano del momento y si esa evolución continúa se convertirá en el más ganador en la historia del país en esta modalidad. Sueña con una medalla olímpica y trabaja para eso, aunque tenga que sacrificar muchas cosas, entre ellas, comerse un buen pedazo de pizza y degustar una deliciosa natilla: ‘Porque eso sí es, buena muela”, afirmó su esposa.



