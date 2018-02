Egan Bernal, la nueva perla del ciclismo colombiano

Con solo 21 años, el ciclista colombiano Egan Bernal sigue confirmando por qué puede llegar a ser uno de los grandes del pelotón mundial, pues se estrenó con el mejor equipo del planeta, Sky, en el Tour Down Under, la primera carrera del World Tour este año, fue el campeón de los jóvenes y terminó en la sexta casilla de la general a 20 segundos del campeón, Daryl Impey, y este domingo se adueñó de la primera edición de la Colombia Oro y Paz.

Bernal fue gran protagonista de la competencia. Nacido en Zipaquirá, el joven ciclista recibió la oportunidad de ser el líder de la escuadra y respondió, en una actuación sobresaliente.



Lleva dos años en el pedalismo europeo, hizo parte desde el 2016 del equipo Androni y el año pasado se impuso en dos etapas y fue el campeón del Tour de l’Avenir.



La camiseta blanca que identifica al mejor joven del Tour Down Under es la novena que logra en el viejo Continente. Bernal ganó esa clasificación en el 2016 en el Tour de Eslovenia, Tour de Bihor y en el Giro del Trentino. El año pasado consiguió ese título en seis ocasiones: Giro della Toscana, Sibiu Cycling Tour, Tour de Savoie, Tour de los Alpes, Coppi e Bartali y Vuelta a San Juan. Y este domingo logró la camiseta Sub-25 en la Colombia Oro y Paz.



De igual manera, esta edición del Tour Down Under en Australia era la segunda competencia del World Tour para él, pues el año pasado se estrenó en la Tirreno-Adriático, fue 16 en la general y quedó de segundo en los jóvenes.



El viernes pasado, en la etapa reina con final en Willunga Hill, en el ascenso final, aguantó el paso de los corredores más fuerte y solo sucumbió frente al ritmo del local Richie Porte, ganador de la jornada, Egan entró en la quinta casilla y se ubicó de sexto en la general.



Este año, con la camiseta del Sky, Bernal se impuso en la contrarreloj de los Nacionales de Ruta y llegó a la Colombia Oro y Paz en busca de ser uno de los puntas de lanza de Sergio Luis Henao, pero se fue acomodando en la general y este domingo, en el ascenso final, lanzó su ataque, llegó de segundo en la etapa, a solo 10 segundos del ganador, Dáyer Quintana, y le alcanzó la diferencia para ganar la carrera.



Egan Bernal viene del ciclomontañismo, comenzó en la bicicleta todo terreno al lado de Pablo Mazuera, quien lo supo llevar.



La vida de Bernal no ha sido tan fácil. Nació el 13 de enero de 1997 en Zipaquirá (Cundinamarca), población en la que también vino a la vida Efraín ‘Zipa’ Forero, el primer campeón de la Vuelta a Colombia.



Bernal estudió primaria y bachillerato, pero el deporte siempre fue una buena alternativa para él. Y en esos menesteres, pues cogió la bicicleta y comenzó a montar.

El ciclomontañismo fue la primera modalidad que practicó y allí logró buenos resultados. El apoyo de sus padres, Germán y Flor, fue fundamental, también las instrucciones de su primer entrenador, Fredy Rodríguez.



A los 9 años llegó a la Fundación Mezuena -dirigida por Pablo Mazuera, quien se encarga de descubrir y apoyar talentos- y su rendimiento fue excelente. Pablo quería apoyar deportistas y Rodríguez le presentó a Bernal, quien quedó en el grupo. Fue tan significativo lo que hizo, que muy pronto se vio convocado a los seleccionados nacionales de este deporte y esas victorias locales también las consiguió en el mundo.

Bernal fue medalla de plata en la categoría juvenil del Mundial de Ciclomontañismo del 2014, en Noruega, esa vez el oro fue para el danés Simon Andreassen. Pero quería el desquite. Volvió al año siguiente, esta vez el certamen fue en Andorra, y quedó de tercer, un bronce que no lo desanimó, al contrario, le sirvió para darse cuenta de que tenía futuro.



En el 2014 probó suerte en la ruta, integró el lote de la Vuelta del Futuro y le gustó, se enamoró y desde ahí tuvo la idea de ser como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, quienes, en ese momento, eran las grandes figuras del pedalismo nacional.



Tuvo momentos complicados y algunas veces pensó en dejar el deporte. Se graduó de bachiller y comenzó a estudiar Comunicación Social-Periodismo en la Universidad de La Sabana. La bicicleta fue su medio de transporte, se movilizaba de su casa a la universidad en ella. Le gustaba estudiar, se le metió en la cabeza que eso era mejor futuro que el ciclismo. Meses después tomó una decisión, dejó los cuadernos y se dedicó de lleno al pedalismo.



El año pasado fue noveno en la Vuelta a San Juan (Argentina), y mejor joven. Fue a Europa y ganó la clasificación de los jóvenes en Coppi Bartali, Tour de los Alpes y en el Tour de Savoie Mont Blanc. Y en el Sibiu Cycling Tour fue el campeón, mejor joven y ganó dos etapas. Estuvo en la Tirreno-Adriático, la que ganó su compatriota Nairo Quintana, terminó en la casilla 16 y fue segundo en los jóvenes, actuación por la que varios equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, se interesaron por él.



