'Pedía que me alcazaran las fuerzas', Nelson Soto

Nelson Soto Martínez, el barranquillero que le dio a Colombia este domingo la medalla de oro en la prueba de ruta del Campeonato Panamericano de Ciclismo, en República Dominicana, confesó que aprovechó el momento final para conquistar la victoria.

"A mi compañero Sebastián Molano, que es rápido, lo tenían muy controlado. Era el favorito y la idea era lanzarlo a él. Me dieron cierta luz que aproveché como a 300 metros de la meta. Pedaleaba fuerte y cada vez veía la meta más cerca. Pedía que me alcanzaran las fuerzas y rematé bien para quedarme con el triunfo", expresó Soto en entrevista con EL TIEMPO, la tarde del domingo, mientras el seleccionado nacional compartía una atención del embajador de Colombia en República Dominicana, el barranquillero José Antonio Segebre.



¿Cómo se planificó la carrera?

Como esta es una prueba dura y rápida, todo el tiempo estuvimos al control. Ese era el trabajo del equipo y se cumplió a la perfección. Era controlar y rematar en el sprint. Así ganamos el oro conmigo y el bronce con Molano.



¿Cómo se les metió el mexicano José Alfredo Aguirre para ganar la plata?

No sé. Cuando salí al embalaje sentí siempre a mi lado a Molano. Yo era la segunda posibilidad. No sé cómo se metió el mexicano.

¿A quién le dedica esta victoria?

A mi familia, a la Federación Colombiana de Ciclismo, a Coldeportes y a mi colectivo, el Equipo Continental de Ciclismo Coldeportes-Zenú-Claro.



Primer gran triunfo internacional de un ciclista barranquillero. ¿Cómo se siente?

Orgullo y feliz. Yo empecé en pista entrenando bajo la dirección de (José) 'Pepe' Caballero, en el velódromo de Barranquilla, y hace tres años y medio cambié a la ruta. Yo hacía semifondo y entonces no sentí mucho el cambio. En Barranquilla hay talento, solo se necesita apoyo.



¿Influyó el vivir en el barrio Las Moras (Soledad), cerca al velódromo, para inclinarse al ciclismo?

Claro: mi papá (Luis) me invitó a ver un campeonato nacional de ciclismo (en abril de 2009) y en esos días estaban reclutando muchachos. Yo fui y entrené con 'Pepe' Caballero, pero desde el 2010 lo tomé con seriedad, alternando el deporte con mis estudios en el Colegio Metropolitano (al lado del velódromo).

¿Ahora que viene, cuando usted en el 2016 fue campeón sub 23 de la Vuelta a Chiriquí en Panamá?

Gané esa Vuelta en la categoría sub 23 y las metas volantes; también una etapa en la Vuelta a la Juventud y medalla de bronce en la prueba de Scratch de los Juegos Nacionales. Por edad (este año cumplirá los 23) ya pasé a élite. Ahora toca seguir trabajando para seguir escalando en mi carrera.



