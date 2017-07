Padre de Nairo Quintana critica a Movistar por 'quemar' a su hijo

Luis Quintana, padre del ciclista Nairo Quintana, criticó este jueves al equipo Movistar porque considera que está "quemando" a su hijo que, en su opinión, no debió correr el Giro de Italia si su aspiración mayor era ganar el Tour de Francia.

"Los colombianos estamos protestando (al Movistar) porque están quemando a Nairo Quintana, pues no debió correr el Giro si lo llevaban para el Tour", dijo el padre del ciclista boyacense al 'Canal Caracol'.

El objetivo de Nairo para esta temporada era ganar el doblete del Giro y el Tour, pero la suerte y las fuerzas no han estado de su lado pese a que en la carrera italiana terminó segundo. En el Tour, el líder del Movistar no ha rendido lo esperado y en la etapa del jueves, disputada entre Pau y Peyragudes, sobre 215,5 kilómetros, perdió dos minutos y cuatro segundos en la montaña. Con ello enterró sus posibilidades de ganar la ronda gala, a la que llegó como uno de los favoritos para destronar al tricampeón Christopher Froome (Sky).



Al respecto, Quintana padre afirmó que al Movistar "le faltó organización" y "sacrificó" a su hijo, que es octavo en la general, a 4.01 del nuevo líder de la carrera, el italiano Fabio Aru (Astana).



"Fue sacrificado, una falta de organización del Movistar. Se me hace que hasta ahora están aprendiendo. Se me hace que llevaron a sus ciclistas a un entrenamiento", manifestó Quintana padre en Cómbita, tierra natal de Nairo.

Por su parte, Nairo aseguró que buscará "una victoria de etapa o alguna cosa" porque cree que ya no tiene oportunidades de ganar el Tour. "Hemos luchado hasta donde pudimos pero las fuerzas no nos acompañan. Las apuestas se ganan o se pierden y esta vez no hemos ganado como queríamos, pero ya tendremos tiempo para prepararnos mejor y llegar en mejores condiciones", dijo Quintana al concluir la duodécima etapa.



