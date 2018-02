Una carrera para grandes nombres… (Opinión)

No pudo haber terminado mejor la Colombia Oro y Paz. Los siete primeros de la general forman parte de la legión extranjera y los cuatro primeros son grandes estrellas del ciclismo mundial.

Egan Bernal es la nueva estrella del ciclismo nacional, el hombre que con solo 21 años viene realizando sensacionales actuaciones. Ya tiene en su haber el Tour de l’Avenir, luego firmó con el Sky, solo lleva tres carreras y ya tiene un título, el de la prueba que terminó este domingo, y ha subido en cinco ocasiones al podio: tres de ellas en Manizales para recibir la camiseta de campeón, de mejor sub-25 y de escalador. Ya lo había hecho en el Tour Down Under, cuando fue sexto en la general y mejor joven, y también lo hizo en el Nacional de Ruta, como campeón del ‘crono’. Pareciera que no fuera su primer año en la máxima categoría del ciclismo mundial, porque ha asumido su rol de líder de la escuadra como si todavía estuviera en el ciclomontañismo.



Ese título de Bernal lo engrandecen mucho más sus acompañantes en el podio: Nairo Quintana, segundo, y Rigoberto Urán, tercero, entre ellos hay cuatro podios del Tour de Francia, el mismo número en el Giro de Italia y otro más en la Vuelta a España. Y el cuarto fue Sergio Henao, dos veces campeón nacional de ruta y ganador de la París-Niza. A eso hay que sumarle que su compatriota Fernando Gaviria, uno de los mejores embaladores del mundo, ganó tres etapas y fue líder. Además, el único extranjero que ajustó una victoria parcial y fue primero en la general fue Julian Alaphilippe, la máxima estrella del lote internacional.



Con esos nombres, el éxito de la carrera estaba garantizado antes del comienzo, pero que ellos hubieran sido los grandes ganadores obliga a la organización a mantenerla y a subir el nivel el año que viene.



