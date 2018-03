A Chaves hay que ‘juzgarlo’ en el Giro (Opinión)

Esteban Chaves va tranquilo, día a día, paso a paso, todo con miras al Giro de Italia, del que quiere sacudirse luego de haber perdido la opción de ganarlo en el 2016, cuando Vincenzo Nibali se lo negó.

Chaves, con ese objetivo, ha replanteado su temporada, luego de las lesiones y los totazos que le impidieron correr, bueno, al menos correr, porque, primero, fue una tendinitis la que lo hizo parar por 119 días y la que no lo dejó recuperarse bien para ir al Tour y a la Vuelta a España, en busca de abonar el terreno perdido, pero en ambas carreras terminó lejos del buen nivel competitivo que siempre se le ha visto. Al final del año quería despedirse bien, igualando el título del 2016 en el Giro de Lombardía, pero en el Giro dell’Emilia se fue al suelo y se fracturó la escápula derecha, fin de un amargo 2017.



Alejado de todo, Chaves se fue para Australia a comienzo de este año, fue 29 en la Cadel Evans, ganó una etapa y fue el campeón del Herald Sun Tour, victoria que le devolvió la confianza.



Llegó la París-Niza, su primera carrera del World Tour del 2018, se vio adelante e hizo una estupenda contrarreloj, décimo a 33 segundos de Wout Poels, en 18 km. En la general quedó décimo a 48 s del líder, Luis León Sánchez, y a falta de las jornadas montañosas, lo que hizo pensar que pelearía la carrera. Llegó la montaña y desapareció. El jueves se cayó y el sábado, en la etapa reina, en el ascenso final, se descolgó con facilidad. Pero ahí no paró todo, este domingo no terminó la prueba.



Sí, preocupa lo que le pasa, es un gran interrogante, pero también hay que decir que este año cambió los planes enfocando todo al Giro. Estará en menos competencias antes de llegar a Italia, solo, según su plan inicial, hará Vuelta a Cataluña, que comenzará en ocho días. Luego bajará las cargas y ultimará detalles para el reto máximo.



A Esteban hay que ‘juzgarlo’ en el Giro, pues a eso le apostará en el 2018. De nada vale preocuparse por lo que fue su actuación en la París-Niza, porque su gran objetivo lo tendrá entre el 4 y el 27 de mayo, no antes.







Área técnica…



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel