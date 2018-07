Nairo no tiene disculpas… (Opinión)

Si bien Chris Froome se benefició de la decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de absolverlo tras el control adverso de la Vuelta a España, una determinación que va en contra del juego limpio y que no se comparte, el británico es el favorito para ganar el Tour de Francia. Ya no hay que lamentarse, el caso está cerrado, Froome corre, no fue sancionado, a pesar de que todo estaba en su contra. Por eso es que hay que hablar de la carrera, en la que el líder del Sky apunta a igualar la marca de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain de ganar 5 Tours y, de ñapa, demostrar que no es imposible hacer el doblete Giro-Tour, como lo hizo por última vez Marco Pantani.

Froome se ha ganado ese rótulo de favorito porque no hay nadie como él, por arte de magia no se impuso en el Giro de Italia, luego de una gesta en la etapa hacia Bardonecchia, en la que se voló 80 kilómetros, descontó un poco menos de 3 minutos y se puso de líder. La gran incógnita es cómo irá a responder después de ese gran esfuerzo, si es capaz de dejar ‘callados’ a Contador, Nibali y Nairo, quienes intentaron ganar Giro-Tour en un mismo año y no pudieron. ¿Tuvo tiempo suficiente para recuperar las fuerzas e ir por el título del Tour? Está por verse. No cabe duda que sus rivales deben atacarlo, no hay que dejarlo respirar, hay que molerlo cuando se vea mal, bueno, si es que en algún momento se viene abajo. Nairo Quintana es uno de los señalados para derrotarlo, aunque solo lo ha podido hacer en la Vuelta a España del 2016, gracias a una escapada, hablando solo de las carreras de tres semanas. A Quintana le llegó la hora, su Tour.



Cambió su modo de preparación, llega más tranquilo, sin afanes. Lo hace para intentar ganar la carrera que le falta, pues ya tiene el Giro y la Vuelta a España en su bolsillo.



No hay que esperar más, Nairo lo sabe, porque su plan de trabajo lo enfocó única y exclusivamente para ganar el Tour, luego de dos segundos puestos y un tercero. Quintana le apuntó al Tour y desde ayer rueda por ese ‘sueño amarillo’, como él mismo lo ha denominado. No tendrá ninguna disculpa para ir por el título, pues ese ha sido su objetivo primordial de la temporada. Sus tres podios dicen a las claras que tiene con qué obtener la victoria y que no será nada raro.



El tema de ganar la carrera no solo pasa por si llega en buena forma, si tendrá piernas, cabeza y salud para hacerlo, también hay que tener en cuenta a su rival, Froome, el mejor ciclista del momento. No hay nadie como él.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel