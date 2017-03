Ya era justo con Henao… (Opinión)

Muy de acuerdo con Chris Froome, el máximo líder del equipo Sky: “Sergio Luis es un corredor que sacrifica sus propias posibilidades por el equipo”.



Por eso es que el título de la París-Niza del colombiano es un respiro para él, porque se quitó de encima ese karma que tenía de no haber ganado en una competencia del World Tour.



En el 2015 y el 2016 llegó a la última etapa del País Vasco como líder, pero terminó las jornadas como segundo en la general.



Ya era hora de que celebrara una victoria en la general, de que el ‘gato negro’ no se le atravesara, porque luego de las dos paradas por problemas de sus niveles en el pasaporte biológico, de las dos operaciones de la rodilla derecha, del totazo que se dio bajando hacia Copacabana en Río de Janeiro que le impidió ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y de los dos subtítulos en el País Vasco, era necesario que el día de ganar no se le escapara.



No fue fácil para él, sufrió en una jornada emocionante, con un ataque suicida de Alberto Contador, con un equipo que lo dejó solo durante la mayor parte de la persecución y gracias a que David de la Cruz le ‘robó’ la bonificación grande en la llegada al español, Henao y Colombia celebran hoy una victoria con visos de hazaña, por todo lo que sucedió.



Henao tiene ya una victoria en la general, siete podios y dos etapas ganadas en el World Tour, un buen palmarés para un corredor que ha estado a la sombra de Froome, pero que ha merecido más; por eso ya era justo que la victoria lo acompañara.



Área técnica…



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel