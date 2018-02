La UCI, encartada con Froome… (Opinión)

La Unión Ciclista Internacional (UCI) le propondría al ciclista británico Chris Froome una sanción optativa, mientras que se resuelve su positivo con salbutamol en la pasada edición de la Vuelta a España, y suena normal, porque el reglamento así lo dice, es más, antes se ha demorado.

Medios de Europa indican que la UCI podría acudir a su reglamento antidopaje, en el que, según el artículo 7.9.3, le faculta proponer que el corredor implicado no tome parte en carreras mientras se resuelve su caso, eso sería lo ideal, pero no ha pasado porque las normas lo protegen, no salió positivo con una sustancia de las llamadas ‘fuertes’, como EPO, y sí con una denominada ‘blanda’, como el salbutamol, que, incluso, no está prohibido, pero se debe utilizar bajo unos indicadores mínimos.



Leí en Eurosport que el tema Froome no está próximo a resolverse y que está muy enredado, por eso la idea de sugerirle que pare un tiempo.



En cambio, el diario italiano La Gazzetta dello Sport aseguró que el tema está próximo a tener un primer veredicto, por lo que mientras se resuelve, en busca del juego limpio, le sugeriría a Froome tomar esta vía de no competir.



“Cuando se informa un resultado analítico adverso para una sustancia prohibida que no sea una Sustancia Especificada o para un Método Prohibido, la UCI deberá imponer rápidamente una Suspensión Provisional después de la revisión y notificación descrito en el Artículo 7.2 o 7.3, según corresponda”, asegura el artículo 7.9.3 del reglamento de la UCI.



En estos momentos el proceso de la investigación está en poder de la Comisión Disciplinaria de la UCI, quien es la encargada de resolver el caso.



Y mientras eso pasa, ese mismo órgano podría ejecutar el artículo 7.2 que dice: “En todos los casos en que se ha notificado a un ciclista de una infracción de las normas antidopaje que no dar lugar a una Suspensión Provisional obligatoria en virtud del Artículo 7.9.1, se ofrecerá al corredor la oportunidad de aceptar una Suspensión Provisional en espera de la resolución del asunto”.



Froome queda en libertad de aceptar o no la propuesta de la UCI. Si lo hace y si hay alguna sanción, el tiempo que dure esta sanción provisional será tendida en cuenta para aplicársela a la decisión final. No está obligado a hacerlo, el reglamento no le impide correr y está en su derecho de no aceptar la propuesta. El otro tema es la parte ética, si vamos a eso, el equipo y él mismo deberían haber parado, pero no lo han hecho, y no están infringiendo la ley.



Según la Gazzetta, entre el danés Bachmann, el alemán Haas, el estadounidense Wisnosky, el griego Zagklis y el francés Zylbersterin.



Esta semana, Froome salió al paso de una información en la que se aseguraba que aceptaría su dopaje, que recibiría una suspensión de entre 4 y 6 meses y perdería el título de la Vuelta a España y la medalla de bronce de la contrarreloj del mundial de ruta del año pasado, furioso, en su cuenta de twitter dijo que eso era “totalmente falso”, aunque ese sería el camino más próximo y fácil a una solución, pero no quieren ni la Vuelta ni la medalla.



Se especula que Chris Froome hará presencia bien sea en la Ruta del Sol en España o en la Vuelta al Algarve en Portugal y si lo hace, con ese problema sin resolverse, seguro, el escándalo será más grande y el ambiente en el pelotón no será sano, más cuando varios de sus integrantes han salido a presionar una sanción, atacarlo en un terreno distinto a la carretera en la que no lo han podido derrotar.



