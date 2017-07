Expertos analizan las opciones de Urán en la contrarreloj del sábado

El Tour de Francia se definirá en la etapa contrarreloj de este sábado sobre 22,5 kilómetros, con salida y llegada en Marsella, en la que los primeros cuatro ciclistas de la general tendrán la última opción de quemar el cartucho final, pues entre el líder, Chris Froome, y el cuarto, su compañero en el Sky, Mikel Landa, hay un minuto 36 segundos.

Y dentro de esos cuatro corredores está el colombiano Rigoberto Urán, quien ahora es tercero en la general, a 29 segundos de Froome, y este jueves perdió la segunda casilla con el francés Romain Bardet, quien quedó a 23 segundos del primer puesto y le gana la segunda posición al colombiano por 6 segundos. Urán le gana a Landa por 1 min 7 s.



Si bien todo está a favor de Froome, es el más fuerte de los que disputan el podio en el esfuerzo al reloj, ni Bardet ni Urán, ni el mismo Landa dan su brazo a torcer.



Parece imposible que el Tour se le escape a Froome, al menos esa es la consigna en el mundo del ciclismo, la que respaldan tres expertos consultados por EL TIEMPO, y que Urán terminará doblegando a Bardet y no se dejará superar de Landa, según los consultados.



“En los 14 kilómetros al reloj de la primera etapa, Urán perdió 51 segundos con Froome, eso es un dato clave. La jornada de mañana es más larga, pero acá contará la condición física de cada uno, lo que tengan en el tanque de reserva”, precisó Raúl Mesa, técnico del equipo EPM Une.

El orientador, de mucha experiencia en Europa, advirtió que Urán le ganará a Bardet la segunda posición y que Froome, en la etapa, los distanciaría.



“Urán ha corrido con inteligencia, ha dado los pedalazos que necesita, mientras que Bardet ha gastado mucho más, por eso creo que le ganará la posición”, señaló Mesa.

Y agregó: “Claro, el Tour no se ha acabado, faltan etapas importantes y puede pasar cualquier cosa. Froome se ve fuerte y es el máximo favorito para ganar la carrera el domingo”.



La etapa de este sábado será de 22,5 km y en el kilómetro 14 los ciclistas encontrarán una subida corta, pero no tan definitiva.



“La jornada tiene una subida, pero no es tan larga; de resto, le favorece mucho al líder que, en el papel, no tendrá pierde para seguir en la primera posición”, precisó Rodrigo Contreras, del equipo Coldeportes Zenú Claro, quien perdió la medalla de oro del Nacional Contrarreloj, por 10 segundos, con Járlinson Pantano.



“No es fácil manejar los tiempos, pero Urán tiene todo para superar a Bardet, solo lo separan seis segundos, pero Rigoberto va mejor en este esfuerzo que el francés”, agregó Contreras.

Clave, la mentalidad

Gabriel Jaime Vélez es uno de los estrategas del equipo Medellín Éxito, conoce muy bien a Urán, pues fue su primer técnico, cuando Rigoberto comenzó su carrera en el oriente antioqueño.

Vélez asegura que Froome no tiene pierde y confirmó que Urán quedará en el segundo lugar de la general en este Tour.



“En esta contrarreloj, a Urán no le quitan el podio. Rigoberto anda en un buen nivel y ganará la pelea por el segundo lugar del podio, porque va mejor al reloj que Bardet, mientras que Froome, es claro, que tiene la ventaja para ser primero”, señaló Vélez.

“A esta altura del Tour las fuerzas son mínimas. Las condiciones son iguales y acá es donde la mentalidad para este esfuerzo individual será la clave”, indicó.

Este jueves, etapa Briançon e Izoard, de 179,5 km, ganó Warren Barguil, quien despojó del triunfo en el kilómetro final al colombiano Darwin Atapuma. Fabio Aru perdió más tiempo y Bardet le quitó el segundo puesto de la general a Urán. Este viernes, 222,5 kilómetros, con tres pasos montañosos de tercera categoría.

Pronóstico

Raúl Mesa, Técnico: 40 segundos. Ese es el cálculo con el que Froome puede ganarle a Urán, que se ve bien. Bardet no desentona.



Rodrigo Contreras, ciclista: 50 segundos. Froome le podría sacar esa diferencia a Urán, es un especialista. Rigoberto le ganará la posición a Bardet.



Gabriel Vélez, técnico: 45 segundos. Más o menos ese es el tiempo que Chris Froome le sacará a Urán, que terminará por delante de Bardet.



