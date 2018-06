Colombia, lista para el Giro de Italia Sub-23

06 de junio 2018 , 08:12 a.m.

La Selección Colombia de Ciclismo está lista para afrontar desde este jueves un duro reto: el Giro de Italia Sub-23, carrera de nivel internacional UCI en la que participarán 180 corredores de 30 equipos.

Colombia, una de las naciones más representativas del mundo del ciclismo, ha sido junto a Rusia, una las selecciones elegidas por la organización para conformar el elenco de participantes de la prestigiosa carrera.



Wílmar Paredes, Daniel Muñoz, Éiner Rubio y los tres integrantes del podio de la reciente Vuelta de la Juventud, Cristian Muñoz, Alejandro Osorio y el campeón Luis Fernando Jiménez, portarán el tricolor nacional durante 10 días de competencia.



“Me siento muy orgulloso de representar a mí país en este Giro de Italia, me sentí muy feliz cuando me notificaron la noticia de que iba a estar con selección. Tenemos expectativas de poder ganar la carrera”, dijo Alejandro Osorio, líder durante seis días de la Vuelta de la Juventud, subcampeón y ganador del prólogo.



"Ha sido un ambiente muy bonito y esperamos demostrarlo todo en este gran evento. Me han dicho que es un nivel duro, pero hay etapas para nosotros los colombianos, esperamos demostrarlo todo ahí”, afirmó Jiménez, escalador de 22 años y ganador de la etapa reina en el Alto de Romeral.

“Una experiencia maravillosa, todo ha estado a la perfección, muy bien atendidos, felices y contentos para afrontar esta carrera. No es un secreto que estamos contentos por venir a enfrentarnos con los mejores sub-23 del mundo y a demostrar lo que tiene Colombia”, aseguró Dani Muñoz, revelación de la temporada en el país siendo subcampeón de la Clásica de Anapoima, ganador de la contrarreloj y sexto en la general de la Vuelta de la Juventud.



El equipo nacional también cuenta con la experiencia y el conocimiento adquirido el año pasado por Paredes, Muñoz y Rubio.



En la edición 2017, los tres lograron ser protagonistas de la general y de etapas clave como el ascenso a Campo Imperatore.



Rubio, de 20 años, revelación del calendario sub-23 de Italia, es la novedad del grupo.



En 2017 ocupó un lugar entre los 20 primeros de la clasificación general del otrora Piccolo Giro.



La aventura ciclística por Italia, que por estos días disfruta del espectáculo élite, continuará del 7 al 16 de junio con la carrera que pone en escena el talento de las futuras estrellas del pelotón mundial: el Giro de Italia Sub-23 Enel, que en su 41 edición contará de nuevo con la participación del seleccionado nacional Manzana Postobón, dirigido por Carlos Mario Jaramillo.



El equipo colombiano se presentará en la prestigiosa competencia con un bloque sólido y de calidad, con el cual buscará protagonismo a lo largo de las 10 jornadas y 1191 kilómetros que comprende la competencia.



Wílmar Andrés Paredes (Manzana Postobón Team), Cristian Camilo Muñoz (Coldeportes Zenú Sello Rojo), Daniel Muñoz (EPM Scott), Alejandro Osorio (Avinal GW El Carmen de Viboral), Einer Rubio (Vejus) y el campeón de la Vuelta de la Juventud, Luis Fernando Jiménez (EPM Scott), fueron los elegidos por el seleccionador para representar al país.



Paredes y Cristian Muñoz integraron el equipo nacional en la edición 2017, mientras que Rubio, uno de los talentos en ciernes de Colombia en Europa, compitió con el Team Vejus realizando una buena presentación al finalizar en el Top-20 de la general con apenas 19 años. Para Osorio, Muñoz y Jiménez, el Giro representa su primera experiencia internacional.



Osorio lideró hasta el último día la Vuelta de la Juventud, adjudicándose una victoria parcial en el prólogo. Muñoz triunfó en la contrarreloj del mismo evento y su convocatoria responde a la regularidad y buenas actuaciones en lo que va de la temporada, siendo protagonista y ganador en los eventos profesionales del calendario nacional.



Jiménez se destapó con una exhibición ganando la Vuelta de la Juventud con una brillante presentación en la etapa reina entre Girardot y el Alto de Romeral, ratificando sus condiciones excelsas de escalador. En 2017 también dejó su sello con un triunfo categórico en el mítico Alto de Letras.



El Giro de Italia Sub-23 contará con la participación de 30 equipos, entre los que también figuran el Polartec Kometa, con Wilson Peña, y el UC Mónaco, con Brandon Rivera y Sebastián Castaño.



El recorrido

Jueves 7 de junio

Prólogo – Forlì – Forlì km 4,7



Viernes 8 de junio

Etapa 1 – Riccione (RN) – Forlì (FC) km 137,7



Sábado 9 de junio

Etapa 2 – Nonantola (MO) – Sestola (MO) km 128,3



Domingo 10 de junio

Etapa 3 – Río Saliceto (RE) – Azzano San Paolo/Orio al Serio (BG) Oriocenter km 160,8



Lunes 11 de junio

Etapa 4 – Mornico al Serio (BG) – Passo Maniva (BS) km 127,9



Martes 12 de junio

Etapa 5 – Darfo Boario Terme (BS) – Folgarida (TN) km 125,6



Miércoles 13 de junio

Etapa 6 – Dimaro (TN) – Pergine Valsugana (TN) km 121,7



Jueves 14 de junio

Etapa 7 – Schio (VI) – Pian Delle Fugazze (TN) km 135,4



Viernes 15 de junio

Etapa 8 – Levico Terme (TN) – Asiago (VI) km 152



Sábado 16 de junio: cierre con semietapas

Semietapa 1: Conegliano Veneto (TV) – Valdobbiadene (TV) km 75,6

Semitappa 2 Contrarreloj Individual: Muro di Ca’ del Poggio – Ca’ del Poggio (TV) km 21,2



