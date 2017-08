Nelson Soto ganó en Pereira y Cala defendió el liderato de la Vuelta

El ciclista Nelson Soto del equipo Coldeportes Zenú Claro se impuso en la etapa de este sábado de la Vuelta a Colombia Oro y Paz, que se llevó a cabo entre Palmira y Dosquebradas, de 190 kilómetros, mientras que Aristóbulo Cala sigue de líder.

Soto ganó en un cerrado embalaje y ajustó su tercera victoria en la competencia, pues se impuso en Barrancabermeja, Yumbo y este sábado en Dosquebradas. La etapa fue tranquila y no dejó cambios significativos en una clasificación general en la que manda el santandereano Cala.



“El trabajo colectivo fue muy bueno, me dieron la confianza para disputar la etapa. Ellos controlaron para que la etapa llegara al embalaje. Los últimos 50 metros son difíciles, me dejaron en buena posición y volví a ganar”, dijo Soto.



Y agregó: “El embalaje más difícil fue el de Yumbo, porque la curva era bien complicada. Es la tercera victoria, la quinta del equipo y espero cerrar de buena manera esta Vuelta a Colombia”.



Nelson Cano, campeón panamericano de ruta, logró la victoria con tiempo de 4 horas 4 minutos 48 segundos, dejando en el segundo puesto a Luis Chía.



Por su parte, Aristóbulo Cala quedó a 90 km de ganar su primer título y confirmó las buenas condiciones en las que está para dar sus últimos pedalazos.



“Estamos cerca del título. Me siento agradecido con Dios. Hay que estar tranquilos, cuento con buenas condiciones, mi equipo está en buen estado de forma, el circuito es exigente, hay que estar adelante”, dijo Cala.



Y agregó: “La contrarreloj también fue clave, como Letras. Ese día hacia ese ascenso el equipo me llevó bien hasta Delgaditas y allí aproveché para un ataque a falta de 12 km”, añadió.



La Vuelta terminará este domingo con un circuito en Pereira, sobre 90 kilómetros, y en el que Cala no tendrá problemas para coronarse campeón de la prueba.

Clasificaciones

Etapa

1. Nelson Soto Coldeportes Zenú Claro 4 h 4 min 48 s

2. Luis Chía Manzana Postobón m.t.

3. Griffin Easter Team Illuminate m.t.

4. Jaime Castañeda Movistar m.t.

5. Marvin Angarita Strongman m.t.



General

1. Aristóbulo Cala Strongman 39 h 37 min 00 s

2. Álex Cano Coldeportes Zenú Claro a 2 min 9 s

3. Juan Pablo Suárez EPM a 2 min 11 s

4. Jonathan Caicedo Strongman a 2 min 23 s

5. Miguel Reyes Agencia Nal de Se. A 4 min 10 s

6. Miguel Rubiano Coldeportes Zenú Claro a 4 min 56 s

7. Luis Laverde Coldeportes Zenú Claro a 5 min 51 s

8. Óscar Sevilla Medellín Inder a 7 min 9 s

9. José Serpa Super Giros a 8 min 18 s

10. Óscar Rivera Ebsa a 11 min 41 s



