Nelson Soto, Campeón Panamericano de Ruta en Santo Domingo

Nelson Soto, integrante del Equipo Continental de Ciclismo Coldeportes-Zenú-Claro, es el nuevo Campeón Panamericano de Ruta en la categoría elite, luego de imponerse en el embalaje final del circuito que se realizó sobre 170 kilómetros de recorrido, con salida y llegada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

El barranquillero, de 23 años, debutó este año en la categoría élite tras cumplir una destacada actuación en la temporada 2016 cuando se destacó como velocista con varios títulos de Metas Volantes y victorias de etapa en pruebas del calendario nacional. El joven pedalista, por primera vez participó en un evento internacional representando al deporte colombiano.

Declaraciones:

El corredor barranquillero, Nelson Soto, agradeció tras la victoria “A todos los compañeros por el gran trabajo que hicimos, fue lo que se planteó desde la salida con todos los corredores, tratar de controlar toda la carrera para llegar a un sprint ya que teníamos dos corredores rápidos, con mi compañero Sebastián Molano, agradezco a la Federación colombiana, al profesor Carlos Mario, por la confianza, por haberme hecho participe de este campeonato, del cual me voy muy contento, especialmente por el triunfo y muy alegre de representar a mi país”.



El campeón del panamericano además expresó, “Siempre he tenido buen punto de velocidad, que es mi fuerte, el triunfo se dio por la coordinación, por el trabajo de cada uno de mis compañeros, por la entrega que tuvimos, teníamos un objetivo que era ganar, queríamos regalarle esta medalla de oro a Colombia, alegre siempre de hacer la mejor representación, y más yo, que tuve mi primera salida con la selección. Estoy muy contento con el trabajo que realicé, agradecer a mi equipo coldeportes Zenú en la preparación”.



Por último, el joven de 23 años agradeció el apoyo a su familia: “a mi papá, a mis hermanos, siempre han sido ese punto de apoyo que he tenido, a muchos que han creido en mí, en barranquilla al profe pepe, Indeportes, alcaldía y muchas más personas… Es un honor representar a mi país y a mi bandera, fue muy emocionante escuchar el himno de Colombia fuera del país”.

Resultados:

1 Nelson Soto (Colombia) Oro 3 h 18 min 47 s

2 José Alfredo Aguirre (México) Plata

3 Sebastián Molano (Colombia) Bronce



DEPORTES