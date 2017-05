Los favoritos ya hacen parte del ‘top’ 10 del Giro

Fue más la expectativa que se generó antes de la etapa de ayer en el Giro de Italia entre Cefalú y Etna, de 181 kilómetros, que lo que realmente pasó.

Si bien los grandes favoritos para disputar el título de la carrera ya están dentro de los 10 mejores de la clasificación general, no hay grandes diferencias, todos están en el mismo tiempo y a 10 segundos del nuevo líder, Bob Jungels.



Se esperaba que Vincenzo Nibali fuera al gran protagonista, el que impusiera el ritmo en la subida final de 18 km con el objetivo de que se pusiera de líder, de que luciera la camiseta rosada, la misma que cedió el colombiano Fernando Gaviria, pero no fue así.

Nibali trató de salir del grupo en el ascenso, pero metros más adelante fue controlado por los coequiperos de Nairo Quintana, que ni probó la fuerza que tiene en las piernas.



Lo de Nibali ayer es una clara demostración de que corre el Giro con la cabeza y no con el corazón, porque si los sentimientos del italiano fueran otros, muy seguramente habría lanzado un ataque en busca de la victoria para ser líder en la zona que lo vio crecer de niño. Nibali tuvo el sueño de llegar vestido de rosa al patio de su casa, a Messina, la población que lo vio nacer hace 32 años, a la que se llegará hoy, pero su objetivo general es ser el campeón de la edición 100 del Giro y no entrar como el gran rey a su terruño.



Nairo tampoco apretó el acelerador, se mostró conservador, pendiente de lo que hicieran los demás, y cumplió con no ceder un centímetro en la llegada.

Vincenzo Nibali trató de irse del grupo en el ascenso al Etna, pero fue controlado. Foto: Prensa Giro de Italia



El colombiano, según sus declaraciones al final de la jornada, acusó la falta de ritmo, el mismo que quiere coger en estas jornadas de la primera semana, antes de afrontar la etapa del domingo, la segunda con final en alto de la competencia.



No era el día propicio para lanzar un ataque de frente, sin miedo, pues aún el Giro es muy joven y llevar el peso de la carrera desde temprano tampoco es el ideal, falta mucha tela por cortar.



Sin embargo, sí era una buena jornada para saber en qué condiciones estaban otros llamados a pelearle el título a Nairo y a Nibali, como Geraint Thomas, Mikel Landa, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk y el mismo Thibaut Pinot, pero eso tampoco pasó.



Pensando en lo que viene y en que hay que alejar gente peligrosa que anda muy bien en las etapas al reloj como Dumoulin, debió correr ayer el lote, pero no fue así y los favoritos no se hicieron daño en el primer asalto en la alta montaña.



Hubo dos ganadores ayer, Jan Polanc y Jungels. El esloveno culminó una escapada casi que de punta a punta y agregó su segunda victoria en el Giro a su hoja de vida, luego de haber triunfado en el 2015 entre La Spezia y Abetone, luego de 152 kilómetros.



Jungels recibió de manos de su compañero de equipo Quick-Step, el colombiano Fernando Gaviria, la camiseta rosada de líder, en una jornada en la que se pudo haber contado con más que la victoria de Polanc, el liderato de Jungels, el retiro de Rohan Dennis y la expulsión de Javier Moreno por pegarle a un rival.



Este miércoles, el jueves, el viernes y el sábado serán etapas de las que se llaman de ‘transición’, porque no tienen un trazado difícil y en el que los favoritos, en el papel, no se harán daño.



Pero eso no quiere decir que haya que confiarse, porque si hay una carrera en la que todos los días pasa algo raro, esa es el Giro de Italia, por lo que ningún candidato puede darse por bien servido y descuidarse.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel