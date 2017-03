Nairo, a 10 km del título de la Tirreno-Adriático

Nairo Quintana se juega este martes su segundo título de la Tirreno-Adriático en una contrarreloj en terreno llano de 10 kilómetros y con una ventaja importante que le daría la posibilidad de subir al podio por la camiseta de campeón.



Quintana llega a la última jornada de la competencia italiana con el objetivo de perder el menor tiempo posible, de no dejar que el francés Thibaut Pinot lo supere por más de 50 segundos, tampoco que el australiano Rohan Dennis le saque el minuto 6 segundos, y muchos menos que el esloveno Primoz Roglic lo derrote por más de un minuto 15 segundos.



Detrás de este lote vienen el holandés Tom Dumoulin, quien pierde un minuto 19 segundos; Geraint Thomas, que cede un minuto 23 segundos; Rigoberto Urán, el otro colombiano, que pierde un minuto 19 segundos, y en la octava casilla se encuentra Jhonatan Castroviejo, compañero de Nairo en el Movistar, a un minuto 32 segundos.



De lejos, todos andan mejor que el boyacense en el esfuerzo individual contra el reloj, pero la diferencia que maneja Nairo es suficiente para llevar una tabla y arribar a la meta con la camiseta de líder y ser el campeón de la carrera.



Para que eso no pase, Quintana deberá perder, como mínimo, cinco segundos por km con Pinot para que este lo iguale en tiempo en la general, y de ahí para atrás con el resto, más segundos, algo que no parece probable que pase.



Todo se puede dar. Nairo no es un experto en la contrarreloj, pero tampoco es el ciclismo que no camine, que pierda mucho tiempo en esas jornadas.



Sus rivales tampoco, con Tony Martin o el mismo Chris Froome, quienes, sin duda, son hombres fuertes en estos tramos.



Pinot ha mejorado mucho en el último año; Dennis sí es del lote de los fuertes en las cronos, al igual que Roglic, pero el de Cómbita se defiende.



De igual forma, Quintana partirá de último, tendrá la posibilidad de conocer los tiempos que hacen sus contrincantes, los que luchan con él por el título.



Decir que el ciclista colombiano del Movistar no tiene pierde suena a mucha confianza, pero es que tampoco se ve en dónde pueda ceder todo ese tiempo.

Traté de no perder tiempo para la crono FACEBOOK

TWITTER



Bien lo dijo Nairo en la presentación de la Tirreno- Adriático, cuando analizó que en el Terminillo habría que marcar la diferencia para llegar tranquilo a la crono del final.



El lunes, luego de la etapa ganada por su compatriota Fernando Gaviria en el embalaje, Quintana volvió a sentirse satisfecho con lo que ha pasado en la Tirreno hasta el momento.



“Tratamos de no perder segundos de cara a la crono; por ello mantuvimos siempre el grupo unido. Buscábamos evitar el peligro y hemos llegado bien. Espero hacer una buena crono y que todo termine bien”, precisó Nairo.



Pelea por el podio

La pelea será por el resto del podio, pues entre Pinot, segundo, y Dennis, tercero, solo hay 16 segundos; ventaja para el australiano, que es un volador: es el actual campeón nacional de la especialidad.



Y otro de los duelos será el de Roglic, quien fue segundo en la jornada al cronómetro del Giro de Italia 2016 sobre 40 km, y qué decir de los demás: un Dumoulin, cuya especialidad es esta clase de etapas.



Urán no la tiene fácil para defender su séptimo lugar, pues en el último año, las contrarreloj no han sido lo suyo, no le ha ido bien.

Rigoberto Urán, una contrarreloj clave para defender su séptimo puesto. Foto: Prensa Cannondale



Colombia no solo es Nairo y Urán. En la Tirreno-Adriático hay otro connacional que busca un lugar en el ramillete de campeones: Egan Bernal, el corredor del Androni. Bernal, hoy, es el mejor joven de la competencia, pero el segundo es Bob Jungels, quien es el actual campeón de Luxemburgo en la contrarreloj. Nada fácil.



Lo clave: que Nairo gane la carrera, y por lo visto, por lo analizado, no tendrá ningún problema para hacerlo.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO