Urán, Henao y Bernal corren contra Nairo en la Colombia oro y Paz

Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Henao y Egan Bernal, así quedó la general de la Colombia Oro y Paz, luego de la etapa de este domingo con final en Salento, y los cuatro en tan solo nueve segundos, una escasa diferencia que es la tarjeta de invitación a no perderse la última jornada con final en Manizales.

Quintana, Urán, Henao y Bernal hacen parte del selecto lote de colombianos en el ciclismo europeo. Los tres primeros ya con un recorrido en tierras extranjeras, con su propia marca registrada y varios triunfos en sus hojas de vida, mientras que Bernal hasta ahora despega, hace su primer año en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y ya pelea con los grandes, lo viene de hacer en el Tour Down Under, cuando fue sexto y el mejor joven.



Nairo es el líder, lo hizo tras escoltar a Urán en la jornada de este domingo que partió de Pereira y que luego de 145 kilómetros se definió en un ‘embalaje de escaladores’, un final sensacional.



Y el boyacense llega como el gran favorito para imponerse, por varias razones. La primera: la jornada de este domingo partirá de Armenia y finalizará en Manizales, en premio de montaña de primera categoría, el único de la competencia.



La segunda: la subida es de 19 kilómetros, con rampas hasta del 20 por ciento de inclinación, donde puede hacer daño, mucho daño.



La parte final de la etapa es dura. La subida a la plaza de toros tiene inclinaciones del 16 por ciento, luego, se asciende a Chipre, en cuyos últimos dos kilómetros hay rampas del 21 por ciento.



Y la tercera: si Nairo está en forma, nadie le podrá ganar, ninguno de sus rivales cercanos suben más que él. De los que aún tienen chance de pelear por el título de la competencia solo Egan Bernal le puede hacer daño, porque es un excelente escalador y viene con ritmo, luego de su comienzo de temporada en Australia y en los Nacionales de ruta.



Quintana tiene todo a su favor para imponerse, a pesar de que Urán está a solo tres segundos, Henao a cuatro y Bernal a nueve.



Urán es un buen escalador, pero no con la potencia de Nairo. Henao, igual, sube más que Rigoberto, pero no es un ciclista que le pueda seguir el paso a Quintana, insisto, si Nairo está en buena forma.



Movistar tendrá que echarse la etapa al hombro, será la escuadra que maneje el lote, que controle las fugas y en la subida impondrá un paso fuerte, a lo Sky en el Tour de Francia con Froome, para no dejar salir a nadie.



Nairo debe ir tranquilo, a rueda, vigilando a sus rivales más cercanos. Debe cuidarse de Iván Sossa, quinto a 30 segundos, de Daniel Martínez, que está a 38. A Julian Alaphilippe, quien perdió el liderato este domingo, lo tiene a 39 segundos, Jhonatan Narváez está a 42 y Aristóbulo Cala, el campeón de la Vuelta a Colombia, quedó a 55 segundos, mucho tiempo para tan solo 19 kilómetros, y teniendo en cuenta que hay una marcada diferencia entre el lote de Europa (Nairo, Urán, Henao y Bernal) y el grupo que corre en el país.



Los escasos segundos entre los primeros obliga a Nairo a atacar, y lo hará, sin duda. Cuando vea el momento y si está bien de piernas lanzará su ataque, para evitar sorpresas.



Urán, Henao, Alaphilippe y Bernal no pudieron sacar de rueda a Quintana en los ascensos cortos y explosivos, propios para ellos, y será muy normal que el líder tendrá la oportunidad, este domingo, de sacarlos de rueda y ganar la primera edición de la prueba.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

Enviado especial a la Colombia Oro y Paz

En Twitter: @arana_javier