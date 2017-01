Nairo Quintana viaja a Europa a concentración

El ciclista colombiano Nairo Quintana se desplazará a Europa después del 15 de enero para concentrarse con su equipo, el Movistar, y definir no solo el calendario completo, sino las primeras pruebas en las que tomará parte en la temporada 2017.



Mallorca será el sitio de reunió con el resto del Movistar y de ahí en adelante estará a la espera de concretar las pruebas en las que va a estar.



Aunque Quintana le dijo a EL TIEMPO en diciembre pasado que en este 2017 hará Giro y Tour y desde España el mánager del grupo, Eusebio Unzúe, salió al paso de las declaraciones y advirtió que nada estaba definido, al parecer la consigna del conjunto telefónico es correr en Italia y luego ir al Tour.



Quintana viajará con su hermano Dáyer, quien también será papá y no conoce el calendario que hará en el presente año.



Nairo fue tercero del Tour de Francia de 2016, ganó la Vuelta a España, título que, al parecer, no defenderá en esta ocasión.



Los dos Quintana estuvieron en el lanzamiento de la marca Boyacá es para vivirla, que se realizó en Bogotá este martes, en la que se presentó el equipo de ciclismo integrado por 25 pedalistas hombres y 8 damas.



