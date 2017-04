Blanco y negro del polémico enfrentamiento en el ciclismo

Control de dopaje

Acusación: una queja de hace mucho tiempo es que en Colombia no se hacen controles al dopaje y que el ciclismo no es ajeno a eso. Nairo Quintana aseguró que no se hacen exámenes porque el laboratorio de Coldeportes está suspendido.



Defensa: Jorge O. González aseguró que los controles al dopaje no los hace la Federación porque la ley obliga a que los haga Coldeportes. Es la única entidad autorizada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Ministerio de Salud. El 18 por ciento de los controles que hace Coldeportes se los realiza al ciclismo en todas sus modalidades. Coldeportes es el que determina en qué carreras se hacen.

Opinión de Lisandro Rengifo: en el ciclismo colombiano los únicos que pueden hacen controles al dopaje son Coldeportes, la AMA y UCI. Ninguna de las federaciones los hacen. El laboratorio está suspendido, los análisis se realizan en el laboratorio de Salt Lake City (EE. UU.). En 2017 se han examinado 20 muestras de ciclismo, sin contar las que hizo la UCI en Copa Mundo de Pista de Cali y Panamericano de Ciclomontañismo.



Balances no entregados



Acusación: “Es una dirigencia que por años no ha presentado balances económicos”, dijo Nairo Quintana.



Defensa: González aseguró que la Federación, por ley, debe hacer las asambleas y en esa presentar los balances. El balance de la gestión del 2016 se presentó el pasado 21 de abril. Es un desconocimiento de la ley. Cada año hay que hacer una asamblea y ahí se presentan esos balances. Eso lo pueden ver solamente las ligas, porque ellas son los socios de la Federación y se le envía a Coldeportes nacional.



Opinión de Lisandro Rengifo: sí se han presentado los balances. El último, según el dato oficial, con utilidades cercanas a los 810 millones de pesos. El punto crítico es establecer si este último balance se debió presentar obligatoriamente en la asamblea electiva extraordinaria. Eso no pasó. Coldeportes de manera presencial avaló la elección durante esa asamblea. Es un tecnicismo jurídico que debe resolver, de nuevo, Coldeportes.



Seguridad social de los deportistas



Acusación: Nairo Quintana, el jueves pasado en Bogotá, advirtió que algunos ciclistas corren sin seguridad social. “Tantos equipos y tantos ciclistas que participan sin ninguna protección, sin seguros, sin saber que tienen seguridad social”, fueron las palabras que el pedalista del equipo Movistar expresó sobre este tema.

Defensa: el presidente de Fedeciclismo dijo que todo ciclista colombiano, al sacar su licencia, está asegurado por primeros auxilios, invalidez y muerte, con un seguro de Sura. No hay un corredor en Colombia que en una prueba pueda correr sin la licencia, eso está prohibido, y lo saben los organizadores y los comisarios. Nairo Quintana está mal informado en cuanto a este tema. Ningún ciclista corre un evento sin la licencia y el ciclista, cuando ha tenido el carné y ha tenido problemas de esa índole, ha tenido inconvenientes.



Opinión de Lisandro Rengifo: no es verdad. Para que un ciclista colombiano obtenga la licencia para competir debe, primero, certificar que está afiliado a una empresa prestadora de salud, o mínimo al Sisbén, por eso el lote colombiano tiene seguridad social. Algunos ciclistas cuentan con medicina prepagada.

Acompañamiento a las ligas para las carreras



Acusación: debido a que los equipos se retiraron de la Vuelta del Tolima por falta de garantías de seguridad, porque no estaban los permisos para la utilización de las vías, Nairo dijo que a la Federación le falta más apoyo hacia las ligas.



Defensa: González aseguró que cada una de las ligas tiene unas directrices precisas, una de ellas es que con un mes de anticipación deben enviar a la Federación la solicitud de permisos para Invías, y esos permisos requieren procedimientos. Tolima no solicitó a la Federación la ayuda, porque el presidente nos dijo que ya tenía todo listo y le creímos. Nos faltó verificar. Consiguió los permisos municipales y departamentales, pero no los nacionales, que debe darlo Invías, ellos siempre nos colaboran para eso. Las Ligas son las responsables de sus eventos, así como la Federación es la responsable de los suyos.



Opinión de Lisandro Rengifo: cierto. La organización de las carreras compete a las ligas, eso es claro, pero la Fedeciclismo debe velar por el cumplimiento de las normas y acompañarlas en todos los procedimientos para que no se presenten estos inconvenientes, y no se cumple. Las ligas los eligieron y necesitan de su acompañamiento.



No se aprovechan todos los cupos a los mundiales



Acusación: Nairo dice que Fedeciclismo ha tomado la decisión de no enviar a todos deportistas a los que tiene derecho a eventos internacionales. Pasó en el Mundial de ruta de Doha 2017 y en el de Pista, hace dos semanas en China.



Defensa: el dirigente dijo que cuando hay una selección el entrenador dice qué deportistas tiene para llevar y la Federación, de acuerdo con los recursos, decide el número de los cupos. La Federación siempre decide que se debe ir a competir con los mejores y en Doha no se llenaron los demás cupos porque el DT consideró que con esos corredores puede hacer una buena actuación. A Un Mundial no se va a aprender, se llevan los que tienen opciones de ganar. A los Mundiales tratamos de llevar a los que están en Europa, por ritmo de carrera, porque conocen bien ese tema. El año pasado, a Doha costó el viaje de la delegación más de $ 400 millones. Fueron 16 ciclistas, un delegado, dos mecánicos, dos masajistas y el DT.



Opinión de Lisandro Rengifo: verdad. Se deben aprovechar todos los cupos para competir. Y en el tema de la pista, al medio fondo lo tienen abandonado y ni siquiera hay un técnico.



Carreras de mayor categoría



Acusación: Nairo no tocó el tema, pero es necesario. Colombia carece de una carrera de mayor categoría, en la que puedan competir los mejores ciclistas del mundo. Fedeciclismo ha negado el aval para hacer el Tour de Café, quien ha mostrado el interés de organizarla.

Defensa: González señaló que nadie puede venir a hacer eventos en el país y pasar por encima de la Federación, eso fue lo que trataron de hacer los del Tour del Café. Primero hablaron con la UCI, nosotros no sabíamos nada y ellos deben contar con el aval de la Fedeciclismo. Estamos trabajando en la realización de una carrera de categoría 2.1. La prueba se llamará Colombia Oro y Paz y hay dos fechas para realizarla, la última semana de enero o la primera semana de febrero del 2018. Serán seis días de competencia, saldría de Popayán, iría a Cali, Eje Cafetero y terminaría en Manizales.



Opinión de Lisandro Rengifo: Colombia merece y puede hacer carreras de categoría. Fedeciclismo no debe poner obstáculos y debe hablar con la gente que tiene esa opción de organizarlas. Además, debe cumplir la promesa de hacer una prueba 2.1.



LISANDRO RENGIFO

