‘Hemos sufrido mucho, pero hemos aprendido más’: Nairo

Nairo Quintana habló de lo que le dejó su experiencia en el Tour de Francia, en el que quedó en la casilla 12 de la general a 15 minutos 28 segundos del campeón, Chris Froome.

El boyacense advirtió que sufrió, pero al mismo tiempo aprendió de lo que le pasó, cuando sus fuerzas no lo acompañaron en busca del anhelado título.



“Cuando se cansan las piernas se pedalea con el corazón, en esta ocasión nos ha tocado hacerlo, hemos sufrido mucho, pero hemos aprendido más. Son lecciones de vida y ejemplo también para toda la gente, para decirles que muchas veces se pierde una pelea pero no la guerra y hay que seguir adelante sin evadir sus responsabilidades”, señaló Nairo.



Quintana advirtió que se preparó bien, de la mejor manera para afrontar el duro reto y que eso lo dejaba satisfecho, a pesar de que no terminó como esperaba.



“Me preparé y trabajé de la mejor manera y eso es lo que me deja muy tranquilo. Hice las cosas bien hasta donde pude y terminé bien, no como esperábamos todos, ni como queríamos, pero con la frente en alto”, declaró Nairo.



Para el líder del equipo Movistar, pedalear cuando vas del quinto puesto para atrás es bien distinto que cuando se lucha con los primeros.



“Es otra carrera, es muy complicado, cuando vas primero o segundo tienes que codearte con los líderes, con cierto nivel de respeto, pero cuando vas del quinto lugar para atrás vas peleando con el que lleva la posición 20, es una guerra”, agregó.



Redacción deportes