Nairo Quintana terminó con las manos vacías

Nairo Quintana llegó al Tour de Francia con ganas de ganarlo, pero sin las fuerzas para lograrlo, y este domingo lo termina con un sinsabor, no solo porque no haber podido cumplir su meta, sino por verse desdibujado al no lograr reeditar los dos segundos puestos y el tercero de los años anteriores, debido a la falta de fuerzas luego de haber intentado ganar el Giro de Italia.

Desde la primera semana había dado muestras de no estar en buen nivel, tanto que en la primera llegada en alto, en La Planche des Belles Filles, perdió segundos y no llegó con los mejores.

Hacia Chambery tampoco respondió y confirmó que no andaba bien, pues en la meta perdía un minuto 15 segundos con Chris Froome y compañía, despidiéndose de la opción del título y viendo lejos el podio. Pero la tapa, donde le dijo adiós, fue en Le Puy en Velay, luego de haber cedido en Peyragudes y ser segundo en Foix.



No se retiró, terminó la carrera, pero él sabe que es difícil concluir de esa manera, sin título ni podio, y fuera de los 10.

Siempre habló de frente, nunca se escondió ni disculpó, porque Nairo es consciente de haber fallado, de que el resultado del Tour no es bueno y no corresponde con su calidad de ciclista, y de que la apuesta de ganar Giro y Tour le pasó factura.



No solo vivió momentos duros en la carretera, sino fuera de ella. El mánager del Movistar, Eusebio Unzué, dijo que venía en “retroceso”, que no hizo un Giro “brillante”, y hasta se llegó a especular con su salida del Movistar. Sin embargo, salió al paso, confirmó que cumpliría su contrato hasta el 2019, que se quedaría y en el 2018 volvería al Tour con la intención de ganar.



Vivió días amargos, se despide del Tour herido en su orgullo al no verse disputando la carrera que anhela ganar, el peor Tour de su historia, de su carrera.



