Nairo Quintana y un distante Tour de Francia 2018

“Estoy un poco jodido” fueron las palabras del ciclista Nairo Quintana después de su fuerte caída el pasado jueves en la etapa 18 del Tour de Francia. La declaración no hacía presagiar lo mejor de cara a la última etapa de gran montaña de la competición, en la que el ciclista colombiano debía cruzar la meta con, aproximadamente, tres minutos de ventaja sobre Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin y Primoz Roglic si quería subirse al podio final.

Y cuando el cielo comienza a oscurecerse y a tronar es porque una tempestad se avecina. Así le pasó a Nairo este viernes. Ese duro golpe que recibió dio al traste con sus aspiraciones. Se enterraron sus ilusiones en la carretera. El dolor en el costado izquierdo de su cuerpo, más específicamente en la cadera y el tobillo, no le permitió nunca encontrar la cadencia, y sus pedalazos no tuvieron la dinamita con la que el miércoles superó a sus rivales y ganó la jornada en el ascenso al Col du Portet. La enorme sonrisa de ese momento histórico contrastó con la gran desolación que sintió al término de la jornada 19, la de este viernes, cuando cedió 7 minutos y 9 segundos con respecto a sus oponentes.

Sentí mucho dolor, sobre todo bastante inflamación, eso hace que el cuerpo se recienta y no funcione bien, lo entregué todo

“La caída me ha hecho mucho daño, me dolía todo, sobre todo la cadera, no podía pararme en los pedales; hemos seguido luchando e intentando no perder tiempo. Sentí mucho dolor, sobre todo bastante inflamación, eso hace que el cuerpo se recienta y no funcione bien, lo entregué todo”, aseguró un cabizbajo Nairo, que entendía que ese sueño con el que había arrancado este año se había esfumado.



Bastó con una fuerte aceleración de Dumoulin en el ascenso al Col d’Aubisque, último de la jornada, a 20 km del final, para que Nairo comenzará a sentir la frustración de no poder estar con los grandes aspirantes al título. Intentó pararse una, dos, tres y cuatro veces en pedales para no alejarse, pero su suerte estaba echada. El sueño de llegar al podio se acabó con cada pedalazo de sus rivales.

No se moverá

Dice el dicho que lo que mal comienza, mal termina. Y así le pasó a Nairo en este Tour de Francia. El pinchazo que sufrió en la primera etapa de la competición, a 3 kilómetros 700 metros, comenzó a sentenciar una historia que desembocaría en un triste final. En aquella oportunidad terminó a 1 minuto 25 segundos de la punta.



Después, en la segunda semana cedió más tiempo en la montaña, terreno que es su especialidad. Y este viernes, de forma valiente intentó volver a meterse en la lucha, pero con el cuerpo herido y la moral por el suelo por tanto infortunio no pudo hacer más que bajar los brazos. El león que encarnó hacía tres días terminó siendo un minúsculo felino indefenso.



Ahora, a Nairo le quedará mantener su novena posición en la clasificación general, en la que pierde 10 minutos 26 segundos con Thomas. El ruso Ilnur Zakarin, décimo, es el único que amenaza su puesto, pero está a 1 minuto 23 segundos.



Además, ya de los diez primeros de la clasificación no debería salir, salvo una gran hecatombe, pues el undécimo, que es Bob Jungels, está a casi cinco minutos del colombiano.



Habrá que esperar si las fuerzas acompañan a Nairo hoy en la contrarreloj de 31 km y el dolor no hace que tenga una gran pérdida. Ya no puede ser octavo, porque Dan Martin lo aventaja en casi cuatro minutos.



“Queremos hacerla bien, es un gran test mañana en la contrarreloj y, bueno, hacerla a tope”, dijo Nairo.



El capítulo aparte se lo lleva Egan Bernal, que mostró madurez y una fuerza espectacular para llevar a sus líderes y dejarlos siempre vivos en carrera. “Gracias a Egan por su trabajo. Tiene un futuro enorme”, le dijo Froome.



La gran batalla la veremos entre Thomas, el líder, Dumoulin, segundo, Roglic, tercero, y Froome, que salió del podio y ahora es cuarto. De entre estos especialistas al reloj saldrá el gran campeón de esta nueva edición del Tour de Francia.









