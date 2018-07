¡65 kilómetros de montaña pura en los que Nairo se juega el Tour!

La última batalla con final en ascenso se vivirá este miércoles en el Tour de Francia. Nairo Quintana, con una desventaja de 4 minutos 23 segundos frente al líder Geraint Thomas, prometió sacar chispas desde el inicio de la jornada y hacer sudar a sus rivales si quieren vencerlo. Serán 65 kilómetros y tres exigentes puertos que le podrían dar un vuelco total a la carrera. Todos a tumbar al Sky.

“La esperanza está en la etapa corta de mañana (este miércoles). Confío en tener un grandioso día”, aseguró un motivado Nairo.



Esta etapa no solo será una novedad por lo corta y difícil, sino que tendrá una partida tipo Fórmula 1. El Tour ubicará a los primeros diez hombres como en un Gran Premio de automovilismo, después alineará a los diez siguientes por orden en dos líneas rectas, y el resto del pelotón irá en varios grupos de unas 20 unidades cada uno, hasta completar el número total de ciclistas. Entre el líder y el último grupo habrá aproximadamente 60 metros de distancia. La organización decidió apostarle a este sistema de salida para incentivar los ataques entre los candidatos al título desde el primer pedalazo.



El infierno de la explosiva y rápida etapa de este miércoles comenzará rápidamente subiendo al Montée de Peyragudes, un puerto de montaña de primera categoría. Serán 14,9 km de subida al 6,7 por ciento, luego se ascenderá al Col de Val Louron-Azet , también de primera categoría, 7,4 km al 8,3 por ciento, y finalmente, el Col du Portet, puerto fuera de categoría con 16 km al 8,7 por ciento.

¿En dónde debería atacar Nairo Quintana?

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Esperamos desde la salida poder estar bastante activos y movernos. Será una etapa que no dará descansos. Hay que salir a tope. Confío en tener un grandioso día, salir como un león y hacer todo lo que queríamos hacer. No habrá descanso.



Esteban Chaves, ciclista colombiano. Es complicado con un equipo tan sólido y que no se le ve una fisura como el Sky. Creo que si lo atacan será subiendo en la última parte del segundo puerto y para hacer la diferencia bajando. De resto no se ve en dónde.



Miguel Ángel López, ciclista colombiano. La etapa de mañana es definitiva y casi que va a ser como una contrarreloj por lo corta. No se puede especular ni esperar al segundo o tercer puerto de montaña. Hay que salir a atacar desde el inicio de la prueba.



Sabemos del gran corredor que es Nairo Quintana y la experiencia que tiene en estas carreras. Será una jornada muy importante y la diferencia que tiene él es importante, pero tampoco definitiva. En una etapa así el décimo puede ser primero y el primero bajar muchos puestos.



Raúl Mesa, entrenador de ciclismo. Si Nairo amanece con buenas sensaciones debe atacar en el segundo puerto del día para empezar a descontar y ver si se puede sacar tiempo. Eso es arrancando ese puerto. Él es un corredor explosivo para ese tipo de subidas. Tenemos que mirar que llegar a disputar el Tour es difícil, pero estar en el podio no está lejos y de pronto las cosas se dan.



Oliverio Rincón, exciclista colombiano (plan A). El equipo debe hacerle un trabajo muy fuerte desde el primer puerto de montaña para ir debilitando y seleccionado. Si ven que el Sky no tiene a todos los gregarios y está sin fuerzas, Nairo debe atacar comenzando el segundo puerto del día.



Oliverio Rincón, exciclista colombiano (plan B). Si definitivamente el Sky sigue así de fuerte como ha estado, igual se debe hacer un trabajo duro de desgaste para que Nairo con todas sus buenas sensaciones y el escalador que es pueda dar el ataque definitivo en el último puerto.



Lisandro Rengifo, periodista de EL TIEMPO. Pienso que el ataque se podría dar en el segundo puerto de montaña. En el primero saldrán a estudiarse. Habrá ataques y fugas para enlazar en el segundo puerto, atacar, lanzarse en el descenso y rematar en el tercer puerto.

Así será la jornada

FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4