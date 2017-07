Nairo Quintana revivió y el Tour está aún más cerrado

La etapa de ayer del Tour de Francia, de 101 kilómetros, entre Saint-Girons y Foix, dejó tres ganadores: el colombiano Nairo Quintana, el francés Warren Barguil y el equipo Sky.



Jornada corta, emocionante, explosiva, con tres premios de montaña, todos de primera categoría, sirvió para que Nairo recortara un minuto 54 segundos, quedara de octavo, en la misma posición en la que comenzó, pero a 2 minutos 7 segundos, reviviendo su opción de seguir luchando por la general.

Hoy, no se puede ‘llorar sobre la leche derramada’, nadie puede lamentarse de la pérdida de minutos en las jornadas pasadas del ciclista del Movistar, más bien hay que decir que Quintana cumplió su objetivo, aprovechó el aval de los líderes, que él y Alberto Contador, que venían atrás en la general, se movieran.

Tal vez no pensaban que sacarían una buena diferencia, pero lo hicieron. Quintana renació, revivió en un Tour que está cada vez más cerrado. El colombiano tiene la gran oportunidad de recortar camino, entrará a la tercera semana en la que, generalmente, se siente mejor y ha realizado sus gestas.



Es claro que se acercó, pero también es cierto que de acá en adelante los primeros de la general no lo dejarán moverse y que contará mucho si las fuerzas en sus piernas regresaron, para que en los Alpes intente algo épico y pelee el podio.



Nairo, ahora, seguirá luchando y dependerá de si lo demostrado ayer es una sincera recuperación o simplemente es la casta que los grandes corredores siempre sacan en una prueba cuando sus resultados no son buenos.

Espero que sea uno de los días brillantes, de recuperación, y por lo menos tener otro día como hoy FACEBOOK

TWITTER

“Espero que sea uno de los días brillantes, de recuperación, y por lo menos tener otro día como hoy. La calidad no se pierde de la noche a la mañana. Espero tener unos dos días más así”, dijo Quintana.



Si se compara la clasificación de Nairo a esta altura del Tour en las ediciones anteriores, nunca había estado tan cerca en la general. En el 2013 perdía 5 min 18 s con Chris Froome, en el 2015 la diferencia con el británico era de 3 min 9 s y el año pasado cedía 2 min 59 s con el actual campeón.



El boyacense de 27 años perdió en el remate con Warren Barguil, el más rápido de los que llegó a disputar la etapa, un francés que honró la fiesta de su país.

Sky, jugada táctica.

El equipo Sky volvió a mostrar la cara, no solo con los intentos de Froome de salirse del grupo de los favoritos, tanto en la subida, como en el descenso, sino que se jugó una buena carta: Mikel Landa.



Con Alberto Contador, Landa fue uno de los protagonistas del día, pues la idea de acercarse en la general fue un éxito y es quinto a 1 min 9 s, cerca de Rigoberto Urán, Romain Bardet y Fabio Aru.



Landa es la segunda carta del Sky, el único que tiene ese número de corredores para pelear la general. Es un hombre peligroso, viene de ganar la montaña en el Giro. La jugada táctica salió, porque el español Landa jugará un papel importante de cara a la intención de la escuadra de ganar la carrera.

We like to make it easy for 'em 🇨🇴 https://t.co/ZWB9NoLjQ0 — Cannondale-Drapac (@Ride_Argyle) 14 de julio de 2017

Atrás, a pesar de los intentos, no se hicieron daño: Aru, Froome, Bardet y Urán, quien intentó irse en la bajada final, pero fue conectado, no se quitaron segundos. Al colombiano le quitaron la sanción que le impusieron el jueves pasado de 20 segundos por recibir alimentación en un sitio prohibido. Cada uno guardó fuerzas, pensando que solo quedan dos jornadas de alta montaña (miércoles y jueves), ideales para atacar, poner contra las cuerdas a Froome, para quien ha corrido hasta hoy, porque con la diferencia que Aru le tiene al británico en la contrarreloj ganará el Tour.



Hoy, etapa montañosa, no peligrosa en el papel, con tres premios de tercera categoría, en la que nadie se puede descuidar.







LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel