Nairo: ni título ni podio y salió del ‘top’ 10 del Tour de Francia

Está claro que no es el mismo Nairo Quintana de los tres Tours anteriores, que esta vez sus fuerzas no lo acompañan, que no debe ser fácil para el colombiano verse atrás a esta altura de una carrera a la que le ha apuntado ganarla en cuatro ocasiones y no ha podido.

Nunca antes había estado tan atrás cuando el Tour llegaba a la última semana de carrera, pues siempre estaba adelante, listo a afrontar la parte final del Tour, cuando los Alpes lo esperaban para que, al menos, intentara desbancar del primer lugar a Froome, pero esta vez no hay nada que hacer.



En el 2013, Nairo, a esta altura del Tour, estaba de sexto a 5 minutos 47 segundos del británico. Dos años después, el boyacense ocupaba la segunda casilla de la general a 3 minutos 10 segundos de Froome y el año pasado era cuarto, a 2 minutos 59 segundos del británico.



Hoy, la historia ha cambiado, y el pedalista del Movistar es 11 en la general y a 6 minutos 16 segundos del líder, Froome, quien hace su negocio con miras a su cuarta corona.

No es nueva la debacle de Quintana en el Tour, al que llegó por el título, perdió la oportunidad muy temprano y comenzó a luchar por el podio, pero tampoco.

Este domingo, en una dura jornada, perdió la rueda muy fácil, en el ascenso de primera categoría, a unos 37 kilómetros de la meta, luego del acelerón del equipo Ag2r de Romain Bardet.



El pedalista boyacense perdió máquinas, cedió metros y pronto se vio a un minuto 30 segundos del grupo líder.



Su compatriota y compañero, Carlos Betancur, le dio una mano, le señaló la ruta, pero fue imposible, porque acá no importa quién lo lleve, quién lo ayude, si usted no cuenta con los restos suficientes para recuperar camino, tiempo.



Llegó a la meta a 10 minutos 19 segundos del ganador, Bauke Mollema, y a 3 minutos 54 segundos del grupo de Froome.

Nairo Quintana en el Tour. Foto: AFP

“La cabeza es la que manda, pero cuando el cuerpo no responde, no responde. Vamos a seguir luchando a ver qué sale”, dijo Quintana.



Y agregó: “Se siente el cansancio y uno trata de superarlo. Sigo recuperándome. Nuevamente me he quedado e iremos día a día a ver qué sale. Seguimos siempre luchando y seguimos yendo para adelante. Siempre sin rendirnos”.



Lo que ha pasado se veía venir, se advirtió en la primera semana, cuando en la quinta etapa, en la primera llegada en alto del Tour, el colombiano perdió la rueda fácilmente de sus grandes rivales en el ascenso de 5,9 kilómetros de la meta, el primer aviso de que el esfuerzo del Giro de Italia le había pasado factura en la competencia francesa.



Tal vez era muy temprano para decirle adiós al Tour, pero es que ese día perdió en su terreno, sí, quizás lo hizo en una subida explosiva, que no se adapta a sus características, pero tenía que estar con ellos.

La sentencia

Hacia Chambery, en la novena jornada, Nairo Quintana, de 27 años, volvió a perder terreno, arribó a la meta a 1 minuto 15 segundos de su compatriota Rigoberto Urán, ganador del día, y quedó en la general en la octava casilla y a 2 minutos 13 segundos.

“Las fuerzas no nos acompañan, pero seguiremos en la lucha y espero tener la opción de recuperarme”, dijo después de esa etapa, pero el daño estaba hecho.



Quintana ‘resucitó’ el miércoles pasado hacia Foix, y después de 101 kilómetros renació la esperanza de una recuperación, pero era bien difícil, porque si bien tuvo un día bueno, es clave que un ciclista tenga regularidad para pelear en esta clase de competencia y él ya no tenía.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Descontó 1 minuto 48 segundos, siguió de octavo, pero ahora a 2 minutos 7 segundos, por lo que sus seguidores volvieron a tener confianza en él. “Espero volver a tener, al menos, un día similar para seguir en la lucha. Entro ahí (en la pelea por la general), no perdemos la esperanza y esperamos que salgan otro par de días parecidos”, declaró ese día.



El sábado tampoco fue, pues en la llegada corta y dura, en el repecho de 700 metros, volvió a perder segundos y la diferencia quedó en 2 minutos 22 segundos. Pero, este domingo, en una etapa rápida, peligrosa y exigente, aunque no se esperaba que hubiera mucho daño, perdió el ritmo. Poco a poco vio cómo los demás se iban y él, resignado, pedaleaba con lo poco que tenía.



A Nairo se le vino la noche y el tiempo perdido lo lleva a decirle adiós a los objetivos de este Tour y a replantear la próxima temporada, en la que, seguramente, esta carrera volverá a ser su principal reto.



El Tour tiene descanso este lunes, y la tercera y última semana presenta tres etapas importantes en las que se definirá el campeón. El miércoles y jueves, con buena dosis de montaña, y el sábado, el sello con una contrarreloj de 22,5 km.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel