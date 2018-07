Nairo Quintana, sin margen de error en el Tour de Francia

No está fácil el reto para Nairo Quintana de cara al triunfo del Tour de Francia, es alentador el presente de Rigoberto Urán, y Egan Bernal ha recuperado tiempo, mientras que Tom Dumoulin, como se esperaba, salió este lunes ganador del día, por delante de Chris Froome, Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Richie Porte y Primoz Roglic, todo lo anterior luego de la contrarreloj por equipos de 35,5 km, en la que el BMC impuso su ley; el nuevo líder es Greg van Avermaet.

Nairo sabía que iba a perder tiempo, pero 53 segundos es un guarismo mucho más arriba de lo esperado, la cuenta debería estar entre 30 y 40 segundos.



Y si se mira la general, es claro que sus rivales se le fueron: cede 53 segundos con Bardet, 1 minuto 3 segundos con Nibali, 1 minuto 13 segundos con Froome, 1 minuto 15 segundos con sus compañeros en el Movistar, Mikel Landa y Alejandro Valverde, 1 minuto 17 segundos con Porte, 1 minuto 33 segundos con Urán y 1 minuto 57 segundos con Dumoulin, para no hablar de los 2 minutos 8 segundos con el líder, en solo tres días de competencia.



No estaba en los planes haber perdido tiempo el primer día y esos 53 segundos de este lunes en la crono, pero así está la mano; lo saben en el Movistar, lo entiende él y lo asume. Además, el Tour no se ha acabado. Nunca antes, en ninguno de los Tours anteriores en los que ha participado, el boyacense estuvo en igual situación a estas alturas de la competencia, por lo que ahora se hace mucho más exigente no ceder más terreno; al contrario, debe recuperarlo y no ceder más.



Y si bien pierde tiempo con Landa y Valverde, pues queda la montaña, terreno en el cual él es mejor –bueno, si llega en buenas condiciones–. El problema acá no son los rivales que tiene en la misma escuadra, sino que sus contrincantes en la lucha por la general están más arriba que él.



El domingo viene la etapa del pavé, y tampoco puede dar el brazo a torcer, perder más tiempo sería decirle adiós al Tour, porque al frente tiene a los mejores del mundo. Urán va bien, manejó la ventaja que tenía antes de la crono y, aunque perdió segundos, es el mejor colombiano en la general, y cuando llegue la montaña, pues deberá defenderse.



No es un corredor que ataque, más bien de ir a rueda, de correr con inteligencia, ahorrando fuerzas, así quedó de segundo el año pasado. Bernal subió, como era de esperarse, el Sky era candidatazo a ganar la etapa, y no perdió la rueda, se defendió.



La batalla entre los favoritos sigue viva, Dumoulin lleva ventaja, pero seguro que Froome no se quedará quieto. Bardet fue el damnificado este lunes, pero espera los duros ascensos. Tampoco se quedarán quietos Nibali, Porte ni Primoz Roglic. Lo que dejó este lunes la contrarreloj por equipos solo beneficia el espectáculo, el Tour toma mucho más interés, porque ni Dumoulin tiene nada ganado ni Froome y Nairo lo han perdido todo; eso sí, no hay margen de error para el colombiano.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel