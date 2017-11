Nairo Quintana y Mikel Landa ya posan juntos con el Movistar

Después de un rifirrafe en declaraciones entre los principales pedalistas del Movistar: Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa, los ciclistas se reunieron para preparar en detalle lo que les traerá la temporada 2018.

El ciclista colombiano Nairo Quintana publicó en su twitter una fotografía con un mensaje alusivo a la nueva escuadra del Movistar: "Un excelente equipo para el 2018. Preparamos cada detalle para hacer la mejor temporada. Bienvenidos a mis nuevos compañeros".

Por su parte el pedalista español Alejandro Valverde también publicó un mensaje en su red social: "Primera toma de contacto antes de una temporada que espero con muchas ganas 🙌. Súper contento con el bloque de @Movistar_Team 💪".

Las últimas semanas había generado gran polémica unas declaraciones del pedalista español, Mikel Landa: "Evidentemente, me gustaría tener otra bienvenida, pero voy a su casa, como quien dice y por lo que veo, no es de su agrado", señaló Landa. Quintana, líder indiscutible del equipo Movistar, afirmó hace unos días en la presentación del Tour que irá "como jefe de filas" al Tour de Francia, pese a la llegada de Landa.



Cuarto en el último Tour con Sky el español de 27 años dejó la formación británica y firmó por dos años con Movistar, donde se encontrará a Quintana, también de 27 años, y a Alejandro Valverde, de 37, los líderes históricos en los últimos años.

El director deportivo Fabio Unzué

El director deportivo del Movistar Team, Eusebio Unzué, ha asegurado este viernes que es una "suerte" poder contar con tres líderes en el equipo como el colombiano Nairo Quintana, el vasco Mikel Landa y el murciano Alejandro Valverde, que podrían ir juntos al Tour de Francia 2018.



Así lo ha manifestado Unzué en una rueda de prensa a la conclusión de una semana de concentración del Movistar en Gorraiz (Navarra) para preparar la próxima temporada, aunque el calendario de 2018 todavía no está definido.

"Una idea inicial es ir con los tres al Tour de Francia. Llevar a los tres previo paso de alguno de ellos por el Giro, o no. No está descartado nada", ha afirmado Unzué. El técnico navarro ha dicho que les falta ganar el Tour con el actual patrocinador y ha indicado que cuenta con un equipo "preparado" para ello después de no poder superar al británico Chris Froome.



Ha señalado que durante la concentración de esta semana en tierras navarras no les ha quedado tiempo de planificar los pequeños detalles y ha añadido que después de "coger los deseos de todos" avanzarán en el calendario que posiblemente sea anunciado en la presentación del equipo en Madrid.

"La temporada es muy larga y tiene muchos objetivos importantes. Tenemos la suerte de contar con tres líderes y con ellos tenemos más seguridad al estar más cubiertos dentro del margen de error que existe en el deporte", ha opinado.



Unzué, al igual que Quintana y Landa, han zanjado la polémica tras un cruce de declaraciones días atrás entre el colombiano y el vasco por el liderazgo del equipo. "Nairo lleva cinco años sin bajarse de podios de grandes vueltas y ha sido coherente con lo que ha dicho, más allá de los matices, de la misma manera que tiene derecho Mikel después de sus últimos tres años para estar preparado para ser líder, y estamos convencidos todos de ello", ha explicado Unzué.



El director navarro cree que entre ellos y con la ayuda de Valverde se verá un mejor Movistar: "Para Mikel va a ser bueno estar al lado de Nairo, que le va a ayudar a consolidar su regularidad, y va a ser bueno también para Nairo para repartir la responsabilidad". Unzué, que ha recordado que en más de una ocasión han salido con un líder y han acabado de amarillo con otro ciclista, ha asegurado que existe un clima de cordialidad y ambos corredores no están enfrentados.

"Terminarán sumando y es lo mejor que les puede pasar a ellos, apoyados por un tipo como Alejandro por su experiencia, generosidad y capacidad para darles la seriedad que por su juventud les hace aún estar verdes en muchas cosas", ha observado.



Sobre Landa, Unzué ha dicho que "llega en lo mejor" después de "consolidarse" este año al obtener "regularidad": "Se siente un hombre mucho más seguro y puede pensar en objetivos grandes porque a su calidad como escalador ha añadido grandes comportamientos en contrarreloj y regularidad, con la edad ideal para los corredores de grandes vueltas".



Ha agregado sobre el ciclista vitoriano procedente del Sky que está entre los ocho corredores que "más capacitados" están para ganar los próximos años las grandes vueltas y ha indicado que "es el hombre que tendría que abanderar el ciclismo español". Unzué ha apuntado sobre Quintana que este año han aprendido que necesita "espacios de recuperación más grandes", después de recordar que en poco más de doce meses el colombiano ha disputado cuatro grandes vueltas.



"Nairo necesita un espacio de recuperación mayor. Hemos sido unos exagerados. Hay que medir los objetivos y abrir espacios que nos hagan ser prudentes. Espero que la llegada de Mikel nos pueda dar tranquilidad para poder hacer esos espacios", ha concluido Unzué.



