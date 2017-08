Nairo confirma que va al Mundial de Noruega y que se queda en Movistar

El pedalista nacional Nairo Quintana confirmó en un mensaje de Tiwtter, que hará parte del seleccionado colombiano de ciclismo que estará en el próximo Mundial de Ruta de Noruega (16 al 24 de septiembre) y ratificó que se quedará en el Movistar e irá por el título del Tour de Francia del 2018.

“Mi próximo compromiso representar a Colombia en el mundial de @bergen2017. En 2018 iré junto al equipo Movistar al Tour de Francia”, escribió el pedalista boyacense.

De esta forma, se acaban las especulaciones, las mismas que ubicaban al colombiano en el equipo Astana.

Según el diario deportivo italiano, Gazzetta dello Sport, Nairo y Movistar habían llegado a un acuerdo para que el ciclista nacional buscara nuevos rumbos y el equipo kazajo estaba dispuesto a cancelar la cláusula de rescisión que tenía un costo de 6 millones de Euros.

Desde el pasado Tour, en el que acabó de 12 en la general, se especuló con la salida de Quintana del Movistar y hasta se dijo que Sky, Trek y Astana estaban interesados, pero este miércoles el mismo Nairo confirmó que se queda.



Precisamente, durante el Tour, unas declaraciones del mánager del equipo, Eusebio Unzúe, en las que advirtió que Quintana venía en retroceso y que no había hecho un Giro de Italia a su altura, generaron mucha controversia, tanta, que comenzaron a circular los rumores de que el boyacense abandonaría las toldas del conjunto telefónico.



El representante del ciclista, el italiano Guisseppe Aqcuadro, le confirmó a EL TIEMPO, durante el Tour, que Nairo tenía contrato con Movistar hasta el 2019, que lo cumpliría y que no tenía ninguna oferta.



En esa época, también comenzó a darse como un hecho la llegada a la escuadra telefónica del español Mikel Landa, algo que se confirmó el lunes pasado. De inmediato, las redes sociales se inundaron de críticas, pues la llegada del exciclista del Sky iría en contra de que Quintana siguiera siendo el líder del Movistar.



EL TIEMPO confirmó que al ser consultado sobre la posible contratación de Landa por parte del Movistar, Nairo no puso ninguna objeción y, contrario a lo que se dijo, le dio el visto bueno.



Quintana tomará parte en el Mundial, que se llevará a cabo en Bergen (Noruega), en el que también fueron citados Fernando Gaviria, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Sergio Henao, Sebastián Henao, Miguel Ángel López, Carlos Betancur y Járlinson Pantano.

