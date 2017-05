‘Perdí más de lo que esperaba; Dumoulin aprovechó su terreno': Nairo

Muy tranquilo se mostró Nairo Quintana después de perder el liderato del Giro de Italia. La primera contrarreloj individual ganada por el holandés Tom Dumoulin le quitó el primer puesto de la clasificación al colombiano. Sin embargo, reconoció que le quedan buenas sensaciones y aún falta mucho recorrido.

“Como nos dimos cuenta Dumoulin le ha metido mucho tiempo al segundo de la crono; ha volado. Me quedo con la sensación de que tenemos buenas piernas, buen equipo y queda mucho tiempo para recuperar el tiempo”, aseguró Quintana.



El corredor boyacense, que terminó la contrarreloj con un tiempo de 53 minutos 30 segundos, en la casilla 23, añadió que su terreno no es ir contra el reloj, pero los datos que se arrojaron fueron buenos para él.



“Los datos son buenos, he rodado bastante bien, mejor de lo que esperaba. Fue una contrarreloj que no juega a mi favor. Dumoulin ha aprovechado su terreno”, añadió.



Sin embargo, la sensación de molestia está en el aíre. Una vez terminó la prueba y se subió a los rodillos no mostró una cara de tranquilidad, sino que ya pensaba en cómo iba a recuperar el terreno perdido.



“Es un trago amargo haber perdido la camiseta y haber perdido más de lo que esperábamos. Queda mucha montaña y estamos en buena condición y lo intentaremos más adelante. No tenemos que fiarnos de nada. Queda mucha montaña. Hay que contar con los otros, han demostrado en la crono, no hay que confiarnos de ninguno y hay que ir para adelante con uno y con otros”, afirmó.



Finalmente, Nairo es positivo para lo que falta del Giro de Italia. “Miraremos las etapas que vienen para poder hacer una buena estrategia como equipo”, concluyó.



DEPORTES