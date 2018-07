‘No nos queda otra que seguir hacia adelante’: Nairo sobre su pinchazo

07 de julio 2018 , 10:53 a.m.

El objetivo del sueño amarillo para el ciclista colombiano Nairo Quintana no arrancó de la mejor manera en una primera jornada caótica, con percances mecánicos y caídas en los últimos kilómetros que pasaron factura. El boyacense se pinchó y comenzó a ceder terreno, aunque aún queda toda la carrera por delante.

“He pillado un bordillo a poco de los últimos tres kilómetros, tenía las dos ruedas rotas y no podía seguir de ese modo. Así son las cosas; no nos queda otra que seguir hacia adelante”, comentó el colombiano en meta.



Eusebio Unzué, director del Movistar Tem, también explicó lo que fue su pinchazo y se lamentó por lo ocurrido con Nairo.



“Ha pasado por encima de un islote direccional a unos 600-700m de la pancarta de 3 km, ha roto las dos ruedas y no podía seguir. Las caídas anteriores lo han complicado aún más. En la caída anterior a los percances de Froome y Nairo se vio afectado José Joaquín Rojas, que era quien debía prestar su bicicleta a Nairo en caso de avería. Los Movistar que iban delante han parado de inmediato”.



