Nairo Quintana ganó la séptima etapa en la Vuelta Suiza

Epic finish to @tds Stage 7 for winner Nairo Quintana (@Movistar_Team)

Last 3km of final climb:

Time: 9’32” | Speed: 18.6km/h | Power: 360W | Gradient: 9.8%

Final 1.5km dash to win:

Time: 2'27" | Speed: 37.6km/h | Power: 320W | Gradient: 2.9%