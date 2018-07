Nairo ganó la etapa 17 y le descontó 53 segundos a Thomas

El ciclista colombiano Nairo Quintana mostró todas sus fuerzas este miércoles para atacar en el último puerto de la etapa 17 del Tour de Francia y llevarse así el triunfo de la jornada. El boyacense descontó 53 segundos a Thomas.

La curiosidad por la partida tipo Fórmula 1 o MotoGP llamaba la atención de todos los aficionados a este deporte. Se armó una grilla con los primeros 10 de la clasificación al frente. Sin embargo, el hecho fue más para la fotografía. No hubo implicaciones, porque una vez se bajó la bandera los equipos se agruparon y comenzaron la escalada al Montée de Peyragudes, de primera categoría.

Partida de la etapa 17 del Tour de Francia. Foto: AFP

Alejandro Valverde salió en una de las fugas del día para ver si su equipo podía hacer algún tipo de movimiento para intentar un ataque más adelante con Nairo Quintana y Mikel Landa. Las estrategias comenzaban a darse.



A falta de 50 kilómetros para el final de la etapa y en pleno ascenso al Montée de Peyragudes, Nairo sufrió un pinchazo. Le tocó hacerse a un lado de la carretera, mientras el costarricense Andrey Amador, compañero de equipo, le dio su llanta y desde ahí empezar su remontada. Unos metros adelante conectó.

#TDF2018 Pinchazo de @NairoQuinCo en la parte final del Peyresourde. @Andrey_Amador le presta su rueda rápidamente y el colombiano reemprende la marcha. pic.twitter.com/oYWdkQCair — Movistar Team (@Movistar_Team) July 25, 2018

Sin embargo, los problemas siguieron unos metros más adelante. Nairo volvió a hacerse a un lado de la carretera, mientras los auxiliares técnicos lo atendieron y cambiaron su llanta. Segundo percance, sin daños colaterales.

#TDF2018 Vuelve a cambiar de rueda @NairoQuinCo en Peyragudes y es @ImanolErviti quien le lleva ahora hasta el grupo de la general. pic.twitter.com/bmdpbTu6rK — Movistar Team (@Movistar_Team) July 25, 2018

Con el inicio al ascenso al Col de Val Louron-Azet el tono de la carrera cambió. El equipo Ag2r, con el francés Romain Bardet, se puso al frente del pelotón. A ellos se unieron los Movistar, Ilnur Zakarín y el SunWeb. El Sky estaba a la espera de un ataque.



Ese paso que pusieron los oponentes del conjunto británico no sacó réditos. El puerto del Col de Val Louron-Azet fue coronado por todo el grupo compacto y el Sky tenía a todas sus unidades. Los ataques nada que se daban.



Y con el inicio al último puerto de montaña se dio el ataque esperado por todos. Nairo Salió con Daniel Martin, pero unos metros después el colombiano decidió irse en soledad con un ritmo endemoniado. Sacaba chispas de la carretera.



Nairo hacía una expedición muy fuerte en solitario. Fue recogiendo corredores en el camino, pero él no quería que nadie se pegara a su rueda. Su potencia y cadencia estaba llena de ganas de descontar.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: AFP

Atrás el otro encargado de mover la carrera fue Primoz Roglic. El esloveno salió del grupo con valentía y de inmediato contestó Chris Froome. El ciclista británico sabía que este rival era de peso pensando en la contrarreloj del sábado. Dumoulin, detrás de ellos, debió hacer el recorte en soledad, porque nadie le iba a dar una mano.



A falta de 11 kilómetros para la meta, Nairo dejó a Valverde en el camino. El español que lo ayudó unos metros en este último ascenso no tuvo más fuerzas para acompañar al colombiano. Una y otra vez se levantaba en los pedales para ver si podía sacar más diferencias.



El ciclista colombiano llegó a la cabeza de carrera e iba por el triunfo. Junto a él estaba Rafal Majka, que no le ayudó nunca. Nairo iba por el triunfo de la jornada.



Pero Majka no era capaz con el paso el paso de Nairo y se estalló. A falta de 6 kilómetros el boyacense empezó su expedición de manera solitaria para ir por el triunfo y seguir recortando tiempo.



Al final, Nairo se llevó el triunfo de la etapa 17 del Tour de Francia y descontó una diferencia que aún no parece suficiente para estar en la pelea por el título cuando faltan una etapa de montaña sin final en ascenso y una contrarreloj.



Atrás fueron ataque tras ataque para soltar a Froome. Dumoulin y Roglic lo intentaron en dos oportunidades y Thomas salió en su búsqueda. Egan llevana al ciclista británico para que la pérdida no fuera grande.



DEPORTES