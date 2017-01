'Ya vencí a Froome y lo quiero volver a hacer': Nairo

Nairo Quintana está seguro de la decisión que tomó al lado del mánager del equipo Movistar, Eusebio Unzúe, de correr este 2017 el Giro de Italia y el Tour de Francia, y no le da temor que su gran rival, Chris Froome, llega más descansado a la cita francesa.



“Sin duda que Froome llegará más descansado, pero esa es la apuesta que decidimos. Ya lo vencí una vez y lo quiero volver a hacer. Tenemos un gran respaldo, un buen equipo para eso”, señaló el pedalista boyacense en la presentación de la plantilla del Movistar para 2017, que se realizó en España.



Nairo sabe que la apuesta no será fácil, pero advirtió que le ha ido bien cuando ha tomado parte en dos grandes el mismo año.



“Eso ya lo hemos hecho y los resultados han sido bueno. Correr dos pruebas de tres semanas en una misma temporada no es fácil, pero lo he hecho y me ha ido bien. Haremos la preparación de tal manera para afrontar los dos retos”, precisó.



A la presentación asistieron, además de Nairo, los otros colombianos Dáyer Quintana y Wínner Anacona, pero se sintió la ausencia de Carlos Betancur, quien el año pasado tampoco estuvo en este acto.



Movistar, número uno del mundo de la clasificación UCI World Tour los últimos cuatro años, se presentó en Madrid con la mente puesta en el Tour de Francia, al que aspira con la ayuda de Alejandro Valverde el colombiano Nairo Quintana, que también correrá el Giro de Italia.

El 2016 fue casi perfecto para Nairo, que logró la victoria en la Vuelta a España, se subió al tercer escalón del Tour de Francia y ganó el Tour de Romandía, la Volta a Catalunya y la Ruta del Sur. Este año, su objetivo seguirá siendo el Tour de Francia, al que llegará después de intentar repetir en el Giro la victoria de 2014 en su primera y única participación en la ronda italiana.

A sus 36 años, Alejandro Valverde, que en 2016 participó en las tres 'grandes' más los Juegos de Río, espera de este 2017 ayudar a Nairo en el Tour de Francia, llegar a sus cien victorias como profesional -actualmente lleva 97- y competir la Vuelta a España y pruebas como la Amstel Gold Race o el Giro de Lombardía.

El comienzo de temporada ha sido agridulce para Movistar, puesto que Jesús Herrada fue decimotercero en la general del Tour Down Under y Gorka Izagirre sufrió una caída que le impidió pelear por la victoria final. Movistar es el equipo más longevo del World Tour y en el séptimo año de patrocinio de Telefónica aspiran a seguir, por quinta temporada consecutiva, en la cúspide universal, y reeditar el récord de victorias (36) en una campaña.

Para conseguir ese objetivo, al potencial de la pasada temporada se añaden seis ciclistas nuevos, entre ellos el italiano Daniele Bennati, procedente del Tinkoff y con 21 grandes rondas en sus piernas, y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la Vuelta a Navarra 2016.

El equipo de Unzué espera buenas prestaciones de corredores como Jonathan Castroviejo, tercero en la contrarreloj del Mundial de Doha (2016), el costarricense Andrey Amador, octavo en el último Giro de Italia, o el colombiano Dáyer Quintana, que, después de un año de progresión en el que ganó el Tour de San Luis correrá una de las 'grandes'.

La contrarreloj por equipos seguirá siendo un reto para el Movistar, que cuenta en sus filas con especialistas como el británico Alex Dowsett, el alemán Jasha Sütterlin, Jonathan Castroviejo y el portugués Nelson Oliveira, y espera mejorar ese sexto puesto logrado en Doha.

Otros ciclistas como Imanol Erviti, José Joaquín Rojas o Jesús Herrada, ya 'clásicos' del Movistar, seguirán trabajando por un equipo que en total cuenta con 28 corredores, diez de ellos menores de veintiséis años, lo que supone una apuesta de futuro. "Por un lado espero la consolidación de Nairo y seguir sabiendo que Alejandro es un potencial vencedor en cada carrera, lo que sirve de dinamizador para el equipo. Además deseo que los jóvenes, junto con los veteranos, nos hagan ver que el futuro a corto plazo es esperanzador", dijo Unzué.

Plantilla Movistar 2017:

Andrey Amador (CRC), Winner Anacona, Carlos Betancur, Dayer y Nairo Quintana (COL); Jorge Arcas, Carlos Barbero, Héctor Carretero, Jonathan Castroviejo, Víctor de la Parte, Imanol Erviti, Rubén Fernández, Jesús y José Herrada, Gorka Izagirre, Dani Moreno, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde (ESP), Daniele Bennati, Adriano Malori (ITA); Richard Carapaz (ECU); Alex Dowsett (GBR); Nuno Bico y Nelson Oliveira (POR); Rory Sutherland (AUS); y Jasha Sütterlin (ALE).

Altas: Daniele Bennati (ITA,Tinkoff), Richard Carapaz (ECU, neoprof.), Víctor de la Parte (ESP,CCC), Carlos Barbero (ESP,Caja Rural), Héctor Carretero (ESP, Lizarte) y Nuno Bico (POR, Klein Konstantia).

Bajas: Giovanni Visconti (ITA,Team Bahrein), Fran Ventoso (ESP,BMC), Ion Izagirre (ESP,Team Bahrein), Juanjo Lobato (ESP,LottoNL-Jumbo).

RESUMEN DE AGENCIAS