'Mariana no decía estas palabras con mala intención': Nairo

Nairo Quintana está a punto de afrontar su primer gran reto del año: el Giro de Italia, reaccionó frente a las palabras de Mariana Pajón, en cuanto al tema de la administración de la Federación Colombiana de Ciclismo y dijo que la bicicrosista nacional no opinó del tema con mala intención.

“Para que esta problemática del ciclismo no siga creciendo y tampoco para que a los deportistas nos pongan en contra, sé que Mariana no decía estas palabras con mala intención”, dijo Quintana.



Pajón dijo en un audio que le envió a su padre y que se filtró, que Nairo debería “dedicarse a pedalear”, y que “debía cuidar sus palabras”.

“Le deseo muchos éxitos a ella, también mi admiración completa”, aseguró el ciclista del equipo Movistar.



El pedalista nacional, que este sábado competirá en la Vuelta a Asturias, invitó a no descuidar el tema de la Fedeciclismo señalando que son puntos de vista personales.



“El tema de la Federación son puntos de vista personales que debemos seguir mirando y que no es que yo me los invento ni que me asesoran, sino cada uno de ustedes se debe dar cuenta de todo lo que escriben en redes sociales y los desacuerdos de todo el mundo”, sentenció.



DEPORTES